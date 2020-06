Kit Harington quasi rasato a zero, nuovo look per l'attore de Il Trono di Spade

La star de Il Trono di Spade ha stupito i fan con un inedito cambio di look come mostrano le foto di un tabloid britannico.

I fan de Il Trono di Spade hanno amato Kit Harington e il look riccioluto che ha contribuito a rendere iconico il personaggio di Jon Snow. A poco più di un anno dal termine della serie pare che la star abbia voltato pagina con un nuovo look: capelli cortissimi, quasi rasati a zero.

Come riportano alcune immagini del Daily Mail pubblicate su Twitter, Kit Harington è immortalato a passeggio per le vie di Londra insieme al suo cane e con la testa quasi rasata a zero. Via i lunghi capelli con i quali abbiamo imparato a conoscerlo negli anni della serie tv e primo passo verso un futuro che i fan sperano possa rivelarsi pieno di novità.

Un taglio netto col passato che lo stesso Kit Harington aveva anticipato in un'intervista del 2018:"Mi piacerebbe allontanarmi e godermi l'anonimato, tagliarmi i capelli, rendermi meno riconoscibile come personaggio. Mi piacerebbe andarmene e fare altre cose con un look e un tono completamente nuovo".

Chissà se il cambio di look sia legato a qualche nuovo ruolo in arrivo per Kit Harington. La star de Il trono di spade è reduce dal doppiaggio del cacciatore di draghi Eret in Dragon Trainer - Il mondo nascosto. Nel 2018 ha recitato nel film di Xavier Dolan, La mia vita con John F. Donovan. Harington entrerà ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Dane Whitman in Eternals.