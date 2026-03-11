Kit Harington: "In Industry sono nudo il 90% del tempo, ed è solo colpa mia"

Nella serie HBO, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che la maggior parte delle scene in cui è presente l'ex star de Il Trono di Spade lo vede recitare senza vestiti

Kit Harington appare raramente vestito negli episodi della quarta stagione di Industry, la cui programmazione è terminata lo scorso 1° marzo su HBO Max.

Sebbene la serie drammatica si sia guadagnata una certa reputazione per l'uso ripetuto di una certa volgarità e depravazione, e non sia nuova all'esplorazione delle varie perversioni dei suoi personaggi, Harington si è invece assunto la piena responsabilità dei vizi del suo personaggio, Sir Henry Muck.

Kit Harington è tra le new entry della terza stagione

Kit Harington si è preso la colpa per le sue scene di nudo

"Sono nudo circa il 90% del tempo", ha confessato a Jimmy Fallon. L'osservazione ha suscitato grida e applausi da parte del pubblico dal vivo, spingendo Harington ad aggiungere: "Sono davvero contento che abbia suscitato questa reazione".

In effetti, nella quarta stagione Sir Henry, interpretato da Harington, vive un periodo difficile a causa della sua carriera politica fallimentare e del suo matrimonio in crisi. Nel giro di pochi episodi, l'eccentrico amministratore delegato passa dall'inciampare nella sua villa in vestaglia al perdere la camicia in una scena contorta e memorabile in un club.

"Penso che sia stata tutta colpa mia", ha confessato Harington quando Fallon gli ha chiesto come mai ci fossero tutte quelle scene di nudo. "Il mio personaggio ha qualche stranezza", ha scherzato Harington. "Sono venuti da me e mi hanno detto: 'Senti, se per te va bene, pensiamo che il tuo personaggio verrà, beh, pisciato addosso'. E io ho risposto: 'Sì, sì, sì, farò qualsiasi cosa. Farò qualsiasi cosa'".

I protagonisti di Industry in una foto

Qual è la trama di Industry

Si tratta di un drama ambientato nel competitivo mondo dell'alta finanza londinese e segue un gruppo di giovani neolaureati che entrano a lavorare presso la prestigiosa banca d'investimento Pierpoint & Co., dove devono competere ferocemente per ottenere un posto permanente.

Attraverso le loro vite professionali e personali, la serie mostra le pressioni estreme, le rivalità e i compromessi morali di un ambiente dominato da ambizione, potere e denaro, esplorando anche temi come classe sociale, genere, droga, sesso e le conseguenze psicologiche di una carriera costruita in un sistema spietato.

La serie è basata su una storia vera?

Industry non è basata su una storia vera specifica, ma trae forte ispirazione da esperienze reali nel mondo dell'alta finanza. I creatori della serie, Mickey Down e Konrad Kay, hanno lavorato in passato nel settore bancario a Londra e hanno utilizzato le proprie esperienze per costruire l'ambiente, le dinamiche lavorative e le pressioni vissute dai giovani analisti nelle grandi banche d'investimento.

Anche se i personaggi e le vicende sono quindi inventati, molti aspetti della vita professionale mostrata nella serie - come la competizione tra colleghi, le lunghe ore di lavoro e la cultura aggressiva del settore - riflettono situazioni realmente vissute nel mondo della finanza.