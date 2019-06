Kit Harington, star de Il Trono di Spade, sostiene la raccolta fondi ideata dai fan

Kit Harington ha voluto fare una donazione per sostenere la raccolta fondi ideata dai fan della serie Il Trono di Spade in suo onore.

Kit Harington, la star della serie Il Trono di Spade, ha fatto una donazione a una raccolta fondi ideata dai fan in suo onore.

A rivelarlo è un articolo di Entertainment Weekly in cui si riporta anche il messaggio lasciato online dall'interprete di Jon Snow.

L'attore Kit Harington sembra abbia donato circa 9810 dollari partecipando alla campagna lanciata su JustGiving. La star, attualmente protagonista anche nelle sale cinematografico con La mia vita con John F. Donovan, ha accompagnato il gesto scrivendo: "Mi rivolgo a chi ha dato il via a questa pagina in mio nome e a chi tra di voi ha contribuito e ha lasciato dei messaggi, per favore accettate il mio più profondo e sincero ringraziamento. Questa pagina mi ha emozionato e commosso, che meraviglioso dono da ricevere... che generoso da parte di tutti voi. La Royal Mencap Society è realmente un'organizzazione meravigliosa e i soldi che avete donato qui andranno alla causa più incredibile. Con amore e rispetto da oltre la barriera... Kit x".

La raccolta fondi è stata lanciata online dopo le notizie che Harington, a causa dello stress, aveva deciso di trascorrere alcune settimane in un centro specializzato per ritrovare la serenità e l'equilibrio. I fan avevano scritto: "Kit Harington ha dato così tanto ai fan del Trono di Spade nell'ultimo decennio interpretando il Re del Nord, Jon Snow. Ha regalato un'incredibile performance e abbiamo amato ogni singolo secondo con lui sullo schermo. Questa campagna è qui per dimostrare a Kit che siamo incredibilmente grati per tutto l'amore e la bravura con cui ha interpretato Jon Snow per permetterci di apprezzare la serie".

Mencap, organizzazione che l'attore sostiene da anni, si occupa di sostenere le persone che hanno delle disabilità che ne impediscono l'apprendimento, aiutandole a vivere in modo indipendente e soddisfacente.

La raccolta fondi, a cui hanno partecipato fino a questo momento quasi 3.000 persone, ha già raccolto oltre 50.000 sterline.