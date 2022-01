Kirsten Dunst star di Civil War, il nuovo film di Alex Garland

Kirsten Dunst sarà la protagonista del nuovo film scritto e diretto da Alex Garland, un progetto intitolato Civil War.

A24 ha annunciato il coinvolgimento dell'attrice, recentemente nel cast del lungometraggio Il Potere del Cane, in corsa per ottenere numerose nomination agli Oscar.

Nel cast di Civil War, oltre a Kirsten Dunst, ci saranno anche Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson e Cailee Spaeny.

A24 non ha svelato i dettagli della trama, rivelando solo che la storia sarà ambientata in un futuro non troppo distante in America.

Alex Garland, nel 2016, aveva conquistato una nomination agli Oscar per la sua sceneggiatura di Ex Machina, apprezzata anche per gli effetti speciali. Il filmmaker aveva poi realizzato Annihilation e la serie Devs. Tra i suoi prossimi progetti ci sarà anche Men, con star Jessie Buckley e Rory Kinnear, in arrivo nelle sale entro la fine del 2022.

Il film Il potere del cane, di cui Kirsten è una delle star, è ambientata negli anni '20 e ha come protagonisti due fratelli benestanti che vivono in Montana, Phil (Benedict Cumberbatch) e George Burbank (Jesse Plemons). Phil è brillante e crudele, mentre George è fastidioso e gentile. Insieme sono proprietari del più grande ranch dell'area in cui vivono. Quando George sposa in segreto la vedova Rose (Dunst), Phil, pieno di ira, inizia una guerra senza sosta per distruggerla usando il figlio della donna, Peter, a proprio favore.