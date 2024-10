Roofman, il film con Channing Tatum, Kirsten Dunst e Peter Dinklage ha una data di uscita

Roofman, il film di Derek Cianfrance distribuito dalla Paramount, ha finalmente una data di uscita. Il titolo, che vanta un cast assolutamente stellare, uscirà nelle sale il 3 ottobre 2025.

Tra gli interpreti troviamo star come Channing Tatum, Kirsten Dunst e Peter Dinklage. Il film si basa sulla storia vera di un ex Ranger dell'esercito e padre in difficoltà che si dedica a rapinare i ristoranti McDonald's bucando i tetti, guadagnandosi il soprannome di "Roofman". Dopo essere evaso di prigione, inizia una nuova vita nascondendosi in un negozio di giocattoli e si innamora di una madre single e delle sue due figlie. Tuttavia, il suo passato criminale e un'ultima rapina minacciano di distruggere la sua possibilità di redenzione.

Nel 2000 il rapinatore vero è stato poi arrestato e condannato, riuscendo però a evadere e nascondersi per mesi in negozi come Toys 'r Us e Circuit City nel North Carolina, mangiando cibi per bambini e mantenendosi in forma usando le biciclette che trovava nei negozi di giocattoli. Dopo aver lasciato le sue impronte digitali su un DVD del film Prova a prendermi in un negozio è stato però ricatturato e rinchiuso nuovamente in carcere. Il film dovrebbe concentrarsi sui mesi trascorsi in fuga da Manchester.

Tutti i dettagli di Roofman

Derek Cianfrance e Kirk Gunn hanno scritto la sceneggiatura di Roofman. I produttori sono Lynette Howell Taylor, Jamie Patricof e Duncan Montgomery.

Tatum, Cianfrance e Jonathan Montepare saranno i produttori esecutivi, così come Chris Parker della Limelight. Jonathan Glickman, Becky Sloviter e Thom Zadra della Miramax saranno anche produttori esecutivi, così come Jack Selby, Sam Romano e Rick Covert della High Frequency. Charles Barsamian è anche produttore esecutivo.

Miramax ha acquisito il film per alcuni territori, tra cui gli Stati Uniti. Paramount Pictures distribuirà il film in quei territori come parte dell'accordo di first look tra Miramax e Paramount Pictures. La statunitense FilmNation Entertainment si è occupata delle vendite internazionali e Aperture Media Partners ha finanziato il film.

I titoli della Paramount per la stagione dei premi di quest'anno includono Il Gladiatore 2, September 5, Better Man e Transformers One. September 5 è certificato come "fresh" su Rotten Tomatoes con un 90%, Better Man ha ottenuto l'87% e Transformers One l'89%.