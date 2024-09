Kirsten Dunst tra i protagonisti di Roofman, diretto da Derek Cianfrance

Kirsten Dunst tornerà a breve su un set cinematografico in occasione del prossimo film diretto da Derek Cianfrance, intitolato Roofman.

L'attrice è stata recentemente protagonista di Civil War, progetto che ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico.

Cosa racconterà il film

Roofman si basa sulla storia vera di Jeffrey Manchester, un rapinatore seriale eccentrico e affascinante che si è introdotto illegalmente in oltre 60 punti di vendita McDonald's passando dal tetto, svuotando le case la mattina seguente, radunando lo staff dentro i congelatori. L'uomo si è quindi guadagnato i soprannomi di Rooftop Robber o Roofman, oltre a essere conosciuto per i suoi modi gentili e la scelta di non ricorrere quasi mai alla violenza.

Nel 2000 il rapinatore è stato poi arrestato e condannato, riuscendo però a evadere e nascondersi per mesi in negozi come Toys 'r Us e Circuit City nel North Carolina, mangiando cibi per bambini e mantenendosi in forma usando le biciclette che trovava nei negozi di giocattoli. Dopo aver lasciato le sue impronte digitali su un DVD del film Prova a prendermi in un negozio è stato però ricatturato e rinchiuso nuovamente in carcere. Il film dovrebbe concentrarsi sui mesi trascorsi in fuga da Manchester.

Il ruolo affidato alla star

Il protagonista sarà interpretato da Channing Tatum, mentre Kirsten Dunst sembra abbia la parte di una dipendente di un Toys 'R Us che cerca di guadagnare abbastanza per mantenere le sue figlie, Dee e Lindsay. La donna non ha idea che Jeffrey la stia osservando in segreto e si stia lentamente innamorando di lei. Quando lo incontra, la donna rimasta affascinata e lo trova amabile, e i due formano un legame fino a quando scopre la verità su di lui, ma nemmeno quello potrà impedirle di preoccuparsi per lui.

Derek Cianfrance ha scritto la sceneggiatura insieme a Kirt Gunn. Dylan Sellers e Chris Parker saranno invece produttori tramite la loro Limelight, in collaborazione con Jamie Patricof e Lynett Howell Taylor.