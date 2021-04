Kirsten Dunst annuncia di essere incinta, l'attrice diventerà madre per la seconda volta

Kirsten Dunst ha annunciato di essere incinta: l'attrice è in attesa del suo secondo figlio e l'annuncio è stato ufficializzato con una foto pubblicata da W Magazine.

L'attrice è stata intervistata dalla rivista per parlare della sua amicizia con la regista Sofia Coppola e dell'esperienza vissuta sul set dei suoi film e ha posato indossando un abito in pizzo creato su misura per lei da Laura e Kate Mulleavy, le stiliste della casa di moda Rodarte.

L'attrice Kirsten Dunst e il marito Jesse Plemons hanno già un figlio di due anni chiamato Ennis Howard.

La coppia ha iniziato la propria storia d'amore nel 2016, dopo essersi avvicinata molto girando insieme la serie Fargo, e un anno dopo si è sposata, diventando genitori nel 2018.

Tra le pagine di W Magazine, l'attrice ha dichiarato parlando di Sofia Coppola: "Penso sia semplicemente meraviglioso avere quel tipo di amicizia che ti permette di frequentarti nel corso del tempo e mentre si diventa genitori. Ci sono poche collaborazioni, se devo onesta, che durano nel tempo, in cui qualcuno ti conosce così a lungo e diventa parte della tua famiglia".

Negli ultimi mesi si era ipotizzato che Kirsten facesse parte del cast di Spider-Man: No Way Home, ma la notizia della sua gravidanza sembra confermare le parole di Tom Holland che aveva dichiarato di non aver mai incontrato l'ex interprete di Mary-Jane.