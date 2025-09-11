Kirsten Dunst chiude le porte al sequel di Ragazze nel pallone: "Lasciate le cose belle dove sono"

Intervistata da Entertainment Tonight, Kirsten Dunst ha risposto ad una domanda sulla possibilità di ritornare in un sequel di Ragazze nel pallone, cult generazionale del 2000.

L'attrice ha risposto con la sua consueta schiettezza e ha chiuso del tutto le porte ad un eventuale seguito del teen movie che quest'anno ha compiuto 25 anni.

Il 'no' di Kirsten Dunst ad un ritorno in Ragazze nel pallone

Nel film di Peyton Reed, Kirsten Dunst interpreta Torrance Shipman, capitana dei Toros nella commedia dedicata al mondo delle cheerleader liceali. L'attrice è convinta che sia meglio non tornare al passato e guardare avanti.

Primo piano di Kirsten Dunst al Festival di Cannes 2016

"Io sono per lasciare le cose belle dove stanno" ha risposto con convinzione Dunst. L'intervistatore ha insistito sul fatto che magari potrebbe essere tentata di partecipare come produttrice ma Kirsten Dunst è stata categorica: "No, no, no, non ho bisogno di indossare un outfit da cheerleader. Non saprei nemmeno cosa fare, l'allenatrice o qualcosa del genere?".

Il successo di Ragazze nel pallone e l'ipotesi sequel

Ragazze nel pallone racconta la storia di Torrance (Kirsten Dunst), liceale del Rancho Carne, che scopre come la precedente capitana delle cheerleader avesse rubato le coreografie alle Clovers, team rivale di East Compton.

Dal film del 2000 sono nati poi diversi spin-off ma Kirsten Dunst partecipò soltanto al film originale. Nel 2024, l'attrice era stata meno decisa nel commentare l'ipotesi di un sequel e sembrava più possibilista ma ora le cose pare siano cambiate.

In passato, Peyton Reed non aveva escluso il sequel e sembrava particolarmente interessato alla realizzazione, in coppia con l'altra co-star Gabrielle Union: "Ci abbiamo sempre pensato. E se ci fosse un legacy sequel che includesse tutto il cast originale?' Ovviamente, vent'anni dopo, affronteremmo quel film da una prospettiva totalmente diversa. E Gabrielle [Union] non ha solo idee, ma grandi idee. Quindi spero sia qualcosa di cui possiamo continuare a discutere".