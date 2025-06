Ragazze nel pallone, ecco cosa comprò Gabrielle Union con il primo compenso. "Una stupidaggine"

L'attrice ha ricordato i suoi esordi e il modo in cui decise di spendere il primo stipendio che ricevette dopo il successo.

La carriera di Gabrielle Union prese slancio tra il 1999 e il 2000, quando scoprì il successo con 10 cose che odio di te e Ragazze nel pallone. In una recente intervista, l'attrice ha raccontato come ha speso il suo primo vero stipendio.

Nel corso di una roundtable all'American Black Film Festival di Miami, l'attrice ha ripercorso le tappe della propria carriera, raccontando alcuni aneddoti.

Cosa comprò Gabrielle Union con il primo stipendio

"Una stupidaggine assurda" ha confessato Union "Sono andata da Mazda e ho pensato 'Se ho una Mazda vuol dire che ce l'ho fatta'. Mio padre mi disse di non comprare un'auto nuova perché si sarebbe svalutata appena l'avrei guidata fuori dal concessionario".

Primo piano di Gabrielle Union in Cadillac Records

Nonostante il consiglio del padre, l'attrice decise di acquistare l'auto:"Sono entrata da Mazda e mi sono comprata una Mazda Miata nera con interni in pelle nera. Lascia che ti dica una cosa sui sedili in pelle a Los Angeles: lo sai che mi bruciavo ogni volta che uscivo dall'auto? Sì, è stato il mio primo acquisto. E si è svalutata nel momento esatto in cui l'ho portata fuori dal parcheggio".

I primi successi di Gabrielle Union

Tra il 1999 e il 2000, l'attrice ha partecipato a diverse pellicole teen divenute cult dell'epoca, tra cui 10 cose che odio di te, al fianco di Julia Stiles, Heath Ledger e Joseph Gordon-Levitt, e Ragazze nel pallone insieme a Kirsten Dunst e Eliza Dushku.

Gabrielle Union in Breaking In

Dopo aver partecipato ad una puntata di Friends, all'epoca la sit-com più famosa al mondo, Gabrielle Union recitò anche in Bad Boys II al fianco di Will Smith, interpretando la fidanzata del protagonista, Syd, diventando famosa anche per il grande pubblico grazie al successo del franchise.