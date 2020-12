Kingsman: altri sette film in arrivo e una serie TV

L'universo narrativo di Kingsman sembra poter andare avanti per altri sette film, senza dimenticare la serie-TV che Matthew Vaughn ha messo in sviluppo

Nel 2014, Kingsman - Secret Service potrebbe aver dato vita ad uno dei prossimi franchise da tenere sott'occhio con molta attenzione. Matthew Vaughn sembrerebbe intenzionato a dare vita ad una saga che riesca ad inglobare altri sette film e una serie TV.

Insomma, i piani del regista sono davvero interessanti ed ambiziosi. Sebbene già il secondo film del franchise - Kingsman - Il Cerchio d'Oro - non abbia goduto del successo del primo capitolo della saga e la terza installazione - The King's Man - Le Origini - non sia ancora stato distribuito al cinema, Matthew Vaughn decide di volare alto e di puntare tutto sulla sua creazione filmica.

In occasione di un'intervista con Deadline, Zygi Kamasa, CEO di Marv Group, ha detto: "Matthew Vaughn ha in mente di girare almeno altri sette film come installazioni del franchise di Kingsman: Secret Service". Al momento, è in produzione anche una serie-TV e il rischio che la tolleranza del pubblico alla saga venga meno è davvero elevato. Questa notizia ha i suoi pro e i contro. Da un lato, è vero che la saga di James Bond va avanti da ormai un cinquantennio senza perdere colpi; d'altro canto, però, 007 è stato sdoganato in un periodo storico totalmente diverso da quello contemporaneo e, ormai, viene trattato alla stregua di un'istituzione. Considerando il fatto che già Kingsman-Il Cerchio d'Oro presentava diversi motivi di stanchezza, stentiamo a credere che il franchise possa mettere in campo altre idee nuove.

Come riporta Collider, dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney, anche il franchise di Kingsman è finito tra le mani dello studio che, più di tutti quanti, ama le lunghe narrazioni seriali. Ecco spiegato il motivo alla base dell'affermazione di Matthew Vaughn. Il terzo film del franchise sarebbe dovuto uscire quest'anno ma, a causa della pandemia da COVID-19, è stato spostato al prossimo anno. Al momento, il progetto dovrebbe essere distribuito nei cinema a partire dal 26 febbraio 2021. Tuttavia, è molto probabile che anche Disney opti per la medesima distribuzione ibrida comunicata da Warner Bros/HBO Max. Il cast del film include i nomi di Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Daniel Bruhl, Rhys Ifans e Djimon Hounsou.