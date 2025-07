Kingsman 3, Taron Egerton riaccende le speranze dei fan per un nuovo film

Dopo il successo dei primi due capitoli, la saga di Kingsman si è arricchita di un film prequel (King's Man) e di un film parallelo, Argylle, che scoprivamo essere ambientato nello stesso universo narrativo. Tuttavia, un terzo capitolo della saga principale ha faticato a decollare e ora Taron Egerton sembra suggerirne il motivo.

L'ultimo film, Kingsman - Il cerchio d'oro è uscito nel 2017 ma non è riuscito a eguagliare l'originale in termini di incassi o di accoglienza da parte della critica. Dopo che il prequel The King's Man - Le origini è stato un flop nel 2021, Kingsman 3 è rimasto bloccato nello sviluppo, con Vaughn che aveva indicato nell'agenda fitta di Egerton parte della responsabilità di questa lunga attesa.

Nel corso di una recente intervista con The Playlist, Egerton ha respinto l'idea che i suoi impegni abbiano causato dei ritardi nella realizzazione di Kingsman 3. L'attore non potrebbe essere più impaziente di veder procedere il film e rivela di aver parlato di recente con lo stesso Vaughn.

Anche Colin Firth vuole realizzare il prossimo film

Kingsman: Il cerchio d'oro, Colin Firth in un momento del film

Non solo lui e Vaughn sono più che interessati a concludere la storia di Eggsy con un terzo capitolo, ma Egerton afferma che anche l'interprete di Harry Hart, Colin Firth, è pronto a tornare sul set. A quanto pare, tutto dipende dalla sceneggiatura e dalla storia.

Kingsman: Il cerchio d'oro, Taron Egerton in una scena del film

"È questo che ha detto? Divertente", ha risposto Egerton parlando delle scuse di Vaughn. "Mi ha chiamato venerdì sera, in realtà. Entrambi vogliamo farlo, e so che anche Colin [Firth] è disposto a farlo. Credo che la cosa interessante sarà capire se vediamo tutti la stessa cosa. Io amo Matthew, è come la mia famiglia per me. Penso davvero che ci sia una storia brillante da raccontare con il terzo Kingsman. E penso ancora che si farà".

Il commento di Egerton suggerisce che non ha ancora visto una sceneggiatura di Kingsman 3 e sembra che non sappia ancora quale sarà la storia. Questo è sorprendente, dato che Vaughn aveva apparentemente confermato al New York Comic Con nell'ottobre 2023 che il film sarebbe stato girato nel 2024. Tuttavia, il pesante insuccesso di Argylle - La super spia potrebbe aver congelato la saga per un po'.