King Richard: Will Smith nel trailer del film sul padre di Venus e Serena Williams

Il trailer di King Richard regala le prime scene del film in arrivo il 19 novembre con star Will Smith nel ruolo del padre di Venus e Serena Williams.

King Richard, il film con star Will Smith, ha ora un trailer in attesa del debutto nelle sale americane e su HBO Max previsto per il 19 novembre.

Nel video si vede l'uomo che si accorge del talento nel tennis delle figlie Venus e Serena Williams e decide di allentarle nonostante numerosi ostacoli e i dubbi di chi lo circonda. Richard Williams è assolutamente certo che le sue figlie siano destinate a trionfare nello sport e ricorda alle ragazzine anche l'importanza della loro presenza in un ambiente in cui c'è poco spazio per la diversità.

Will Smith sarà il protagonista del progetto biografico che verrà prodotto da Warner Bros. e diretto da Reinaldo Marcus Green. Nel cast di King Richard ci saranno anche Aunjanue Ellis nel ruolo di Brandi Williams, e Saniyya Disney e Demi Singleton rispettivamente nella parte di Venus e Serena.

Tra gli interpreti del lungometraggio ci sono inoltre Jon Bernthal, Tony Goldwyn e Dylan McDermott.

La sceneggiatura firmata da Zach Baylin seguirà l'ascesa al successo nel mondo dello sport di Venus e Serena Williams, con ben 30 titoli del Grande Slam e 4 medaglie olimpiche, e il ruolo centrale del padre.