Emma Stone: farà un altro inquietantissimo film col regista di Kinds of Kindness

Emma Stone e Yorgos Lanthimos ancora insieme: dopo Povere Creature! e Kinds of Kindness, in concorso adesso al Festival di Cannes, i due collaboreranno per un altro film, uno sci-fi dai tratti psicologici e disturbanti dal titolo Bugonia.

Dopo La favorita, Povere creature!, che è valso un Oscar a Emma Stone, e Kinds of Kindness, la speciale alchimia creativa tra l'attrice e il regista greco daranno vita a un altro lavoro insieme. Durante una recente conferenza stampa al Festival di Cannes per il loro ultimo film, Stone ha scherzato sul fatto che Lanthimos è la sua "musa", ribaltando il luogo comune di chi ispira chi.

Kinds of Kindness: Emma Stone e Joe Alwyn si confrontano fuori da un motel

L'attrice ha sottolineato come la loro collaborazione vada oltre la semplice relazione regista-attrice, indicando una profonda comprensione e un'ispirazione reciproca. Stone ha spiegato che non sceglie i suoi ruoli per mandare messaggi specifici, ma per l'interesse intrinseco che prova verso i personaggi che interpreterà e verso i mondi che questi film esplorano.

Si sa ancora purtroppo poco sui dettagli del nuovo film che gireranno insieme, ma nel corso di una conferenza stampa, i due hanno dichiarato il titolo, Bugonia, suggerendo un possibile remake del cult movie coreano del 2003 Save The Green Planet!. La pellicola sarà un'inquietante Sci-Fi in cui Emma Stone e Jesse Plemons saranno i protagonisti, mentre alla sceneggiatura ci sarà Will Tracy.

Emma Stone rivela: "Per anni sono stata rifiutata alle audizioni"

Oltre Kinds of Kindness

Oltre al ruolo di Emma Stone, Kinds of Kindness vede anche la partecipazione di Jesse Plemons e questo film ha già suscitato un notevole clamore, con elogi da parte della critica per la sua audacia e originalità. Tuttavia, c'è chi specula che la natura violenta del film potrebbe non essere apprezzata da tutti i tipi di pubblico.

Povere creature!: un primo piano di Emma Stone

Questa nuova opera promette di mantenere la firma stilistica di Lanthimos, caratterizzata da atmosfere surreali e trame provocatorie. In uscita il 21 giugno, Kinds of Kindness potrebbe rappresentare un ulteriore punto di svolta nella carriera di Emma Stone, consolidando ulteriormente il suo status di attrice versatile e talentuosa. La sua capacità di immergersi in ruoli complessi e di lavorare in sinergia con Lanthimos fa sperare in un altro capitolo di grande cinema.