Kinds of Kindness, Emma Stone odiava il titolo originale del film: ecco perché

Emma Stone ha rivelato di non essere mai stata una fan del titolo originale del suo nuovo film con Yorgos Lanthimos, poi diventato Kinds of Kindness. Anzi, ha ammesso di essere stata l'unica a esprimere il suo disprezzo per il nome.

La Stone e i suoi colleghi di cast di Kinds of Kindness hanno parlato delle origini del film durante una chiacchierata nel corso del programma "The Spotlight With Jessica Shaw". Quando hanno iniziato le riprese, il titolo provvisorio era "R.M.F." - dal nome di un personaggio del film, nonché parte di ciascuno dei tre episodi - prima di essere modificato in "And".

"Ero l'unica a odiare apertamente quel titolo", ha svelato l'attrice due volte Premio Oscar a proposito di "And". La star Willem Dafoe ha accennato al titolo del film, rivelando che stava mandando in confusione persino coloro che stavano assistendo da lontano alle riprese del cast e della troupe in Louisiana.

Il titolo "AND" stava creando confusione

"Stavamo girando a New Orleans e incontravi qualcuno per strada che ti diceva: 'Ehi, Will. Che ci fai qui?' e io rispondevo: 'Sto facendo un film' e loro chiedevano giustamente: 'Come si intitola?' e io rispondevo: 'E' e loro dicevano: Sì, sì, ma come si chiama il film?' e io ripetevo: 'E', 'E? Ma che diavolo? Voglio dire, che razza di titolo è?'", ha raccontato Dafoe.

Tornando al film, Emma Stone ha detto di aver riflettuto su quanto sarebbe stato difficile per gli spettatori interessati cercare il film online. "Ricordo di essermi chiesta più volte: 'Come farà la gente a cercare il film su Google? 'E' il film. 'E' il film. 'E' l'orario degli spettacoli'".

