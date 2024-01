Kind of Kindness, Yorgos Lanthimos torna a dirigere Emma Stone: 'Come fare tre film in uno'

Yorgos Lanthimos ha parlato del suo prossimo film con protagonista Emma Stone, Kind of Kindness (precedentemente intitolato AND), rivelando cosa lo rende speciale e perché ha scelto di tornare a lavorare con Stone per la terza volta dopo La favorita e Povere creature!

"Le riprese di Kind of Kindness sono terminate e abbiamo iniziato il montaggio. È un film contemporaneo, ambientato negli Stati Uniti - tre storie diverse, con quattro o cinque attori che interpretano una parte in ogni storia, quindi tutti recitano tre parti diverse. È stato quasi come fare tre film in uno, in realtà. Ma è fantastico lavorare di nuovo con Emma. È molto più facile avere accanto qualcuno che si fida tanto di te e di cui tu ti fidi tanto", ha detto Lanthimos al The Guardian.

Nel cast di Kind of Kindness oltre a Stone, ci sono Margaret Qualley, Willem Dafoe, Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau e Hunter Schafer.

Povere creature!, recensione: il mostruoso femminile nella risposta dark a Barbie

La collaborazione con Emma Stone

Si tratta della terza collaborazione tra Lanthimos e la sua musa Stone che dopo il successo di Povere Creature! - vincitore del Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia 2023 - e l'imminente conclusione delle riprese di Kind of Kindness, stanno già lavorando al prossimo progetto insieme.

Ma com'è nata questa coppia creativa? Il regista avrebbe capito subito che Stone sarebbe stata la sua star fin dal primo momento in cui si sono incontrati. "Ho pensato che lei avesse qualcosa di molto speciale. Avevo visto il lavoro che aveva fatto e ho pensato che sarebbe stata perfetta per La favorita. Aveva visto The Lobster e Dogtooth e mi ha detto: 'Mi piace quello che fai, quindi facciamolo'. È pronta a fare tutto ciò che serve per portare a termine le cose. E a parte il fatto che è un'attrice incredibile, è bello lavorare con lei anche solo per l'intesa che abbiamo: comunichiamo senza dover usare troppe parole o dover spiegare nulla, semplicemente ci capiamo", ha detto il regista greco.