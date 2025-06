Kim Novak, la diva de La donna che visse due volte riceverà il Leone d'Oro alla carriera a Venezia

La bionda hitchcockiana per eccellenza, star de La donna che visse due volte, oggi 92enne, approderà al Lido di Venezia per ritirare il premio alla carriera.

La Mostra del Cinema di Venezia 2025 annuncia l'arrivo al Lido di una leggenda, la manifestazione onorerà la leggendaria star de La donna che visse due volte Kim Novak con il Leone d'Oro alla Carriera.

Come parte dell'omaggio, la Mostra proietterà in anteprima mondiale il documentario Kim Novak's Vertigo, scritto e diretto da Alexandre O. Philippe. Il documentario fonde rari filmati d'archivio con riflessioni personali della diva e scorci della sua vita solitaria lungo il selvaggio fiume Rogue in Oregon, ripercorrendo il suo percorso da icona del cinema di metà secolo ad artista riservata e isolata.

"Essere omaggiata per il mio lavoro in questo momento della mia vita è un sogno che si avvera. Farò tesoro di ogni momento che trascorrerò a Venezia. Mi riempirà il cuore di gioia"_ ha dichiarato l'attrice.

Il profilo di Kim Novak in La donna che visse due volte

Una diva d'altri tempi

Kim Novak, 92 anni, è diventata la star più influente al botteghino mondiale tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 grazie a classici come Picnic di Joshua Logan (1955), L'uomo dal braccio d'oro di Otto Preminger (1955), Pal Joey di George Sidney (1957), ma soprattutto grazie al capolavoro di Hitchcock del 1958 La donna che visse due volte, in cui interpreta un doppio personaggio in un ruolo che la accompagnerà per tutta la vita.

Ma Kim Novak è anche conosciuta come una "star emancipata, una ribelle nel cuore di Hollywood che ha illuminato i sogni degli amanti del cinema prima di ritirarsi nel suo ranch in Oregon per dedicarsi alla pittura e ai suoi cavalli", ha dichiarato il direttore della Mostra di Venezia Alberto Barbera.

Kim Novak in una foto promozionale per La donna che visse due volte

"Diventata inavvertitamente una leggenda del cinema, Kim Novak è stata una delle icone più amate di un'intera era del cinema hollywoodiano, dal suo promettente debutto a metà degli anni '50 fino al suo prematuro e volontario esilio dalla gabbia dorata di Los Angeles poco dopo. La diva non si è mai astenuta dal criticare il sistema degli studios, scegliendo i suoi ruoli, chi lasciava entrare nella sua vita privata e persino il suo nome".

Oltre a Kim Novak, la Mostra di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre, conferirà il Leone d'Oro alla carriera al leggendario regista tedesco Werner Herzog .