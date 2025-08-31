Kim Novak contro il biopic con Sydney Sweeney: “Non riducete la mia storia con Sammy Davis Jr. a scandalo”

Kim Novak, icona dell'età d'oro di Hollywood e protagonista di capolavori come Vertigo di Alfred Hitchcock, ha espresso apertamente le sue preoccupazioni per il prossimo film biografico che racconterà la sua relazione con Sammy Davis Jr.. L'attrice teme che il progetto, che vedrà Sydney Sweeney interpretare il suo ruolo, possa ridurre quella vicenda personale a un racconto scandalistico, perdendone il vero significato.

Le dichiarazioni di Kim Novak sulla biografia in arrivo

In una recente intervista concessa a The Guardian, Novak ha commentato il titolo scelto per il film, Scandalous!, spiegando di non condividere questa visione: "Non credo che la relazione fosse scandalosa. Era una persona a cui tenevo molto. Avevamo molto in comune, soprattutto il bisogno di essere accettati per quello che eravamo e per ciò che facevamo, più che per il nostro aspetto. Temo però che lo riducano tutto a motivi sessuali".

La diva Kim Novak

Novak e Davis Jr. si incontrarono nel 1956 durante un'apparizione comune al The Steve Allen Show. Poco dopo, iniziarono una relazione segreta, in un periodo in cui le relazioni interrazziali erano considerate tabù e, in alcuni Stati americani, perfino vietate dalla legge. La loro unione divenne presto oggetto di forti pressioni: Harry Cohn, co-fondatore della Columbia Pictures e allora potente produttore, arrivò a minacciare Davis Jr. e a ordinare la fine della storia, sostenendo che una relazione con un uomo afroamericano avrebbe potuto danneggiare la carriera e i guadagni di Novak. Di fronte a simili pressioni, la coppia si vide costretta a separarsi.

Il progetto cinematografico con Sydney Sweeney e David Jonsson

Il film, prodotto da Miramax e diretto da Domingo al suo debutto dietro la macchina da presa, si concentrerà sulla relazione clandestina dei due artisti alla fine degli anni Cinquanta. Sydney Sweeney interpreterà Kim Novak, mentre David Jonsson vestirà i panni di Davis Jr. Lo stesso Domingo ha dichiarato di voler realizzare un'opera delicata e sincera, capace di raccontare la possibilità di amare nonostante lo sguardo giudicante del mondo esterno. "Speriamo di girare un film bello e dolce che parli davvero della possibilità dell'amore sotto gli occhi di tutti, ma con il bisogno di mantenere intimità e dignità", ha spiegato.

Una splendida Kim Novak in una scena del mystery La donna che visse due volte ( 1958 )

Nonostante le riserve sul biopic, Novak continua a mantenere vivo il rapporto con il pubblico. Attualmente è al Festival del Cinema di Venezia, dove riceverà il Leone d'Oro alla carriera, un riconoscimento che celebra la sua lunga e prestigiosa esperienza nel cinema internazionale. In questa cornice verrà presentato anche Kim Novak's Vertigo, documentario di Alexandre Philippe realizzato in collaborazione con l'attrice, che ripercorre il legame tra la sua figura e il capolavoro di Hitchcock.

Per Novak, la vera sfida resta quella di vedere raccontata la sua storia personale in modo autentico e rispettoso, senza piegarla alle logiche del sensazionalismo. Solo il tempo dirà se il biopic saprà onorare davvero la verità della sua relazione con Sammy Davis Jr.