Kim Kardashian, rovinato l'abito di Marilyn Monroe indossato al Met Gala: "Danni permanenti" (FOTO)

Kim Kardashian ha indossato uno storico abito di Marilyn Monroe in occasione del Met Gala 2022, provocandogli dei danni permanenti, come dichiarato dall'esperto ChadMichael Morrissette.

Quando è trascorso un mese e mezzo dall'evento più glamour del panorama internazionale, ovvero il Met Gala, continua a far discutere la scelta di lasciar indossare a Kim Kardashian il celebre abito che tutti ricordano sul corpo di Marilyn Monroe al Madison Square Garden nel 1962 (quando intonava Happy Birthday a John F. Kennedy, per intenderci). Le polemiche si sono accese ulteriormente in queste ore, dopo che ChadMichael Morrissette, visual artist che si occupa proprio di curare mostre di costumi, ha dichiarato che l'abito in questione sarebbe stato danneggiato in modo permanente da Kim Kardashian.

Morrissette dice di aver notato danni irreparabili al vestito quando lo ha visto in mostra domenica al Ripley's Believe It or Not! sull'Hollywood Boulevard a Los Angeles. Morrissette ha spiegato di aver già gestito l'abito nel 2016, quando cioè lo ha messo in mostra per Julien's Auctions, dove il museo Ripley lo ha acquistato per 4,8 milioni di dollari. Kardashian ha indossato l'abito sui gradini del Met Gala, e Morrissette afferma che adesso l'indumento ha una cerniera danneggiata, del tessuto strappato, spalline rovinate e mancherebbero alcune perline e paillettes.

Morrissette ha scattato delle foto dell'abito domenica, che ha poi condiviso con il collezionista di cimeli riguardanti Marilyn Monroe, Scott Fortner, il quale ha a sua volta ripubblicato le immagini su Instagram per confrontarle con quelle dell'abito prima che la Kardashian lo indossasse. "Marilyn l'ha indossato una notte ed era aderente al suo corpo. Era come la pelle del suo corpo", ha spiegato Morrissette. Sessant'anni dopo, Kardashian ha insistito con il museo Ripley per indossarlo al Met Gala. Secondo Vogue, ha indossato l'abito solo per pochi minuti prima di passare ad una replica fedele del vestito, per non danneggiare ulteriormente l'originale. "Sono estremamente rispettosa dell'abito e di cosa significa per la storia americana. Non vorrei mai sedermi o mangiarci o correre il rischio di danneggiarlo", ha detto Kardashian a Vogue in quell'occasione. "Tutto doveva essere cronometrato in modo specifico e ho dovuto esercitarmi per salire le scale mentre lo indossavo".

A maggio, Ripley ha condiviso su Instagram che "è stata prestata molta attenzione a preservare questo pezzo di storia della cultura pop", aggiungendo che "le condizioni dell'indumento erano la massima priorità". Morrissette ha però spiegato come sia chiaro a qualsiasi esperto di tessuti che l'abito non avrebbe dovuto essere indossato affatto. "Quando hai a che fare con materiali e tessuti vecchi di 60 anni, fili e paillettes... tutto ciò che fai lo danneggia. Ogni volta che lo metti in mostra lo danneggi", ha dichiarato il visual artist, aggiungendo: "Se scegli di indossarlo e anche salirci le scale, sei così ignorante riguardo la storia di quel pezzo di tessuto che questa cosa mi fa così arrabbiare". Da devoto fan di Monroe, Morrissette dice di essersi commosso vedendo l'abito nel suo stato attuale. "Il mio cuore è spezzato. Ho lasciato il museo cercando di non piangere per quello che ho visto. Non posso credere che il vestito di Marilyn sia stato distrutto".