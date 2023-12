House of Kardashian: la data di uscita della docuserie sulla famiglia più seguita di sempre

House of Kardashian è l'attesa docuserie Sky Original in esclusiva su Sky Documentaries sabato 9 dicembre dalle 21.15 e in streaming solo su NOW che mostra una prospettiva alternativa sulla famiglia. Hanno ridefinito il mito del sogno americano, si sono spinti oltre ogni limite pur di incrementare la loro ricchezza, la loro popolarità ha valicato i confini USA raggiungendo una portata planetaria. Amati e criticati nello stesso momento, i Kardashian fanno parlare di loro ormai da più di un ventennio.

Il documentario Sky Original in tre episodi - tutti disponibili a partire dalle 21.15 del 9 dicembre - si avvale di contributi esclusivi di chi è più vicino al clan Kardashian. Focalizzandosi sui tre membri più influenti della dinastia - Kris Jenner, Kim Kardashian e Kylie Jenner - questa docuserie esplora la loro ascesa, la loro influenza e il prezzo di essere tra le donne più famose del pianeta. Tra le testimonianze più forti quella di Caitlyn Marie Jenner, alla nascita William Bruce Jenner, ex marito di Kris che ha scelto di fare un percorso di transizione e diventare donna.

Kim Kardashian nel backstage del Beach Bunny Swimwear 2010

La serie, diretta da Katie Hindley, mostra il loro percorso verso fama, notorietà e ricchezza. Ogni episodio si concentra su una Kardashian diversa - Kris, la madre, poi due delle tre sorelle, Kim e Kylie - come rappresentanti delle diverse epoche. Dal primo matrimonio di Kris che sposò Robert Kardashian, l'avvocato che difese OJ Simpson, alla controversa diffusione dei sextape di Kim fino all'eccessivo successo social di Kylie. Una famiglia sempre sotto i riflettori.

Man mano che l'influenza e l'ambizione della famiglia continuano a crescere, qual è il potere che ne deriva e che tipo di eredità si lasceranno alle spalle?