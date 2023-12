Kim Kardashian interpreterà un avvocato divorzista nella nuova serie prodotta da Ryan Murphy

Kim Kardashian sembra abbia intenzione di proseguire la sua carriera come attrice grazie a una nuova serie prodotta da Ryan Murphy in cui avrà la parte di un avvocato divorzista. La star dei reality ha recentemente collaborato con il creatore di numerosi show di successo in occasione di American Horror Story: Delicate.

I primi dettagli del progetto

Dopo le atmosfere horror della serie antologica, Kim Kardashian sarà la star di un procedural destinato a Hulu in cui interpreterà un avvocato divorzista di successo, a capo di uno studio legale tutto al femminile.

Per ora non sono stati scelti gli altri interpreti del progetto, ancora senza un titolo ufficiale.

Jon Robin Baitz (Brothers & Sisters) ha firmato la sceneggiatura del progetto in collaborazione con Joe Baken.

L'accordo

Il team composto da Ryan Murphy, Baitz e Baken, in base a quanto riportato da Deadline, hanno proposto la serie a Kim Kardashian e Kris Jenner; dopo aver ottenuto la loro approvazione è stato poi proposto il progetto a Hulu, che ne ha ordinato la produzione. Le riprese dovrebbero iniziare nell'autunno del 2024 in vista di un debutto nel 2025.

Kim ha recentemente recitato nella nuova stagione di American Horror Story, le cui puntate sono ispirate al romanzo Delicate Condition, scritto da Danielle Valentine. Tra le pagine si racconta una storia che viene descritta come una versione aggiornata di Rosemary's Baby. La protagonista del libro è infatti una donna convinta che una presenza oscura voglia porre fine alla sua gravidanza.