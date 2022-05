Kim Kardashian al centro delle polemiche per aver indossato l'abito di Marilyn Monroe al Met Gala 2022

Kim Kardashian è al centro delle polemiche a causa dell'abito iconico di Marilyn Monroe indossato in occasione del Met Gala 2022.

Online si sono infatti scatenate le critiche per aver dato la possibilità alla star della tv di sfilare con il capo che era stato creato per l'icona del cinema nel 1962, quando l'attrice aveva partecipato ai festeggiamenti del compleanno del presidente John F. Kennedy.

Sui social molte persone hanno sostenuto fosse irrispettoso che Kim Kardashian indossasse lo storico abito di Marilyn Monroe. Il paragone tra le due donne, inoltre, è sembrato poco adatto in particolare per la diversa situazione sociale. Kim è cresciuta infatti nel benessere economico e nel lusso, mentre Marilyn è stata un'orfana che ha dovuto farsi strada con mille difficoltà per ottenere fama e successo. Un altro elemento non particolarmente gradito è stato proprio il modo in cui Kim è diventata una celebrità e online c'è chi ha ricordato che non ha talento come attrice e cantante.

Kim è stata criticata inoltre per aver rivelato la dura dieta che ha seguito per poter entrare nell'abito, che era stato confezionato su misura per Monroe: in tre settimane ha perso infatti molti chili. La protagonista dei reality dedicati alla sua famiglia ha dichiarato: "Avevo questa idea di indossarlo e provarlo, e sono arrivati con delle guardie armate e guanti. L'ho provato e non mi stava, quindi ho chiesto di avere a disposizione tre settimane, dovevo perdere oltre 7 chili".

Kim sostiene di non aver mangiato carboidrati e zuccheri per tre settimane, oltre a indossare indumenti in grado di farle fare una sauna due volte al giorno, correre e mangiare solo verdure e proteine.

L'iconico e preziosissimo, considerando il valore di 4.8 milioni di dollari, abito è stato poi indossato solo per sfilare sul red carpet e subito dopo aver salito le scale Kim se lo è tolto e ha potuto indossare una replica. Al termine dell'evento, inoltre, è stata vista mentre mangiava pizza e ciambelle con il fidanzato Pete Davidson. Online gli utenti hanno criticato questo comportamento poco salutare e un pessimo esempio per chiunque voglia perdere peso.