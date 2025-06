Kim Kardashian sarà produttrice e protagonista del film live-action ispirato alle Bratz

Kim Kardashian sarà coinvolta come produttrice, e possibile interprete, del film live-action ispirato alle Bratz, le popolari bambole.

Amazon MGM Studios si occuperà del progetto in collaborazione con Picturestart.

Lo sviluppo del film

Charlie Polinger e Lucy McKendrick stanno scrivendo la sceneggiatura del film sulle Bratz e Kim Kardashian potrebbe interpretare una villain, personaggio di cui non sono stati però diffusi i dettagli.

Dopo il successo di Barbie, il film diretto da Greta Gerwig con star Margot Robbie, sono aumentati i progetti in fase di sviluppo ispirati a linee di giocattoli popolari in tutto il mondo. A livello internazionale sono state vendute oltre 200 milioni di bambole Bratz e il marchio continua ad avere un incredibile seguito sui social media e varie piattaforme.

I progetti del team coinvolto

Kardashian, negli ultimi anni, è stata particolarmente impegnata con progetti per il piccolo e grande schermo. Attualmente è produttrice e protagonista di The Fith Wheel, comedy targata Netflix diretta da Eva Longoria e scritta da Paula Pell.

Per la tv, invece, è stata coinvolta come star di All Is Fair, serie prodotta da Hulu e Ryan Murphy, e reciterà in Group Chat, con protagonista Lala Anthony.

Polinger, invece, ha scritto e diretto da The Plague, con protagonista Joel Edgerton, che è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. Tra i suoi prossimi progetti ci sarà inoltre The Masque of the Red Death, di cui sarà sceneggiatore e regista.

McKendrick, infine, sta occupandosi dello sviluppo di Fangs, di cui sarà autrice, regista e protagonista accanto a Toni Collette ed Edgerton.