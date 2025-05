All's Fair: Kim Kardashian, Glenn Close e Naomi Watts guidano uno studio legale al femminile nel trailer

Hulu ha condiviso il primo trailer, il poster e alcune immagini del nuovo legal drama All's Fair, in arrivo in autunno sugli schermi.

Hulu ha condiviso online il teaser trailer di All's Fair, il nuovo legal drama prodotto da Ryan Murphy che avrà un cast stellare guidato da Kim Kardashian.

Il progetto debutterà sugli schermi televisivi in autunno, ma il video regala le prime anticipazioni sull'atmosfera e sulle situazioni al centro della trama.

Cosa racconterà la serie

La serie All's Fair seguirà un team di avvocati. Lo studio legale al femminile è esperto in divorzi e fa i conti con un mondo dominato dagli uomini.

Le protagoniste sono determinate, brillanti ed emotivamente complicate, alle prese con fine di relazioni ad alto rischio, segreti scandalosi e alleanze in continuo cambiamento, in tribunale e tra le fila della propria attività. La sinossi sottolinea che in un mondo in cui 'i soldi parlano e l'amore è un campo di battaglia, queste donne non stanno solo al gioco, lo stanno cambiando'.

Ecco le prime foto ufficiali:

All's Fair: una foto di Kim Kardashian

All's Fair: una foto di Kim Kardashian e Niecy Nash

All's Fair: Sarah Paulson insieme a Glenn Close

All's Fair: una foto delle protagoniste

All's Fair: Kim Kardashian, Naomi Watts in una foto della serie

All's Fair: Sarah Paulson in una foto della serie

All's Fair: Teyana Taylor nella serie di Ryan Murphy

Le anticipazioni del trailer

Nel teaser trailer si vede Judith Light dichiarare che il migliore amico delle donne non sono i diamanti, ma i suoi avvocati.

Il video, sulle note di un famoso brano del musical Chicago, mostra quindi scontri tra coniugi, problemi personali, tradimenti e un'atmosfera molto tesa.

Ecco il trailer:

Il cast è composto da Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Close.

Ryan Murphy è autore, produttore e regista di All's Fair. Nel team della produzione, oltre alle attrici protagoniste, c'è anche Kris Jenner.

Il poster della serie: