Killing Eve in DVD e Blu-ray: video featurette esclusiva dagli extra

Le prime due stagioni di Killing Eve saranno disponibili dal 10 settembre in Dvd e Blu-ray grazie a Koch Media. Ecco in esclusiva la featurette Il mondo di Villanelle tratta dagli extra dell'edizione homevideo.

Killing Eve, la serie della quale vi presentiamo una video featurette esclusiva tratta dagli extra della prima stagione della versione homevideo, è disponibile dal 10 settembre in Dvd e Blu-ray grazie a Koch Media.

Il mondo di Villanelle è la video featurette che potete vedere qui sopra. Villanelle è il personaggio grazie al quale Jodie Comer ha vinto l'Emmy come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Phoebe Waller-Bridge, creatrice e produttrice di Killing Eve, nella featurette originale e sottotitolata in italiano, ci racconta come è stato creato il mondo di Villanelle: "una psicopatica di cui lo spettatore si innamora grazie all'interpretazione di Jodie Comer". Oltre alla Comer nella clip appaiono la produttrice esecutiva Sally Woodward Gentle e Kristian Milsted.

Killing Eve è una serie televisiva britannica, creata nel 2018 per BBC America da Sally Woodward Gentle e Phoebe Waller-Bridge, nota per essere anche la creatrice e protagonista della pluripremiata serie Fleabag. A gennaio 2020, Killing Eve è stata rinnovata sia per la terza che per la quarta stagione. La terza serie è stata presentata in anteprima il 12 aprile 2020.

Sinossi Stagione 1

Interpretata da Sandra Oh e Jodie Comer e vincitore di un Golden Globe, tre BAFTA e un TV Critics' Choice, Killing Eve è incentrato su due donne: Eve (Oh) è una brillante ma annoiata addetta alla sicurezza per l'MI5, il cui lavoro di ufficio non soddisfa il suo vero sogno: diventare una spia sul campo. Villanelle (Comer) è una volubile assassina di talento, avvinghiata ai lussi offerti dal suo lavoro violento. Scritto da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) e basato sui romanzi di Luke Jennings, Killing Eve segue queste due donne, ugualmente ossessionate l'una dall'altra, mentre si scontrano testa a testa in un gioco epico del gatto col topo.

EXTRA E BONUS FEATURES (Stagione 1)

Dietro le quinte

Le prime scene di Villanelle in Toscana

L'MI6

Le location

Il mondo di Villanelle

Eve & Villanelle

L'ossessione di Eve

L'arte di uccidere

L'origine della serie

Sinossi Stagione 2

Killing Eve è la storia di due donne legate da un'ossessione reciproca: Eve (la vincitrice Golden Globe Sandra Oh), in questa nuova stagione diventata agente dell'MI6 e Villanelle (Jodie Comer), la bellissima assassina psicopatica a cui dà la caccia. L'arco narrativo di questo secondo capitolo (Candidato a 8 Emmy Awards 2019) inizia 30 secondi dopo l'episodio finale della prima stagione: Eve sta vacillando e Villanelle è scomparsa. Eve non ha idea se la donna che ha pugnalato sia viva o morta, e ora entrambe si trovano in dei grossi guai. Eve deve trovare Villanelle prima che lo faccia qualcun altro, ma sfortunatamente non è l'unica persona a cercarla.

EXTRA E BONUS FEATURES (Stagione 2)

Interviste al Cast

Interviste alla Crew

Sul set

Spot Vari