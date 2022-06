Killing Eve, Maya Rudolph rifiutò il ruolo da protagonista nella serie BBC America

Se le cose fossero andate diversamente, avremmo avuto Maya Rudolph e non Sandra Oh nella serie BBC Killing Eve.

E se la protagonista di Killing Eve fosse stata Maya Rudolph invece di Sandra Oh? In realtà questa era più che una possibilità, dato che all'attrice de Le amiche della sposa fu offerto il ruolo in principio.

A rivelarlo è stata la stessa Maya Rudolph in un'intervista con l'Hollywood Reporter, nella quale ha spiegato, parlando di mancate e perse, che all'epoca un progetto come la serie creata da Phoebe Waller-Bridge era certamente allettante, ma per lei poco fattibile.

"Non avrei potuto trasferirmi in Europa per chissà quanti mesi [lontano dalla mia famiglia]" ha spiegato l'attrice motivando il suo rifiuto ai produttori di Killing Eve.

Questo nonostante la grande stima nei confronti di Waller-Bridge, che poi ha comunque avuto occasione di incontrare "Phoebe è davvero la migliore" ha infatti asserito Rudolph, ricordando il suo incontro con la collega.

E ad ogni modo una tale decisione è di certo andata a favore di Sandra Oh, l'attrice di Grey's Anatomy e Umma, che ha poi ottenuto il ruolo di Eve Polastri, e con esso diversi riconoscimenti illustri come le varie nomination agli Emmy e persino la vittoria ai Golden Globe, tutto grazie alla sua straordinaria interpretazione.