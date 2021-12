Killing Eve 4: un nuovo teaser ricorda che ogni azione ha delle conseguenze

Killing Eve 4 sarà l'ultima stagione della serie con star Jodie Comer e Sandra Oh e un nuovo teaser mostra qualche nuovo dettaglio tratto dalle puntate inedite.

Nel video si vedono infatti le due protagoniste interagire e si ricordano alcuni dei momenti più importanti dei precedenti episodi, sottolineando che ogni azione ha delle conseguenze.

La terza stagione di Killing Eve ha proseguito la storia di Villanelle (Jodie Comer) ed Eve Polastri (Sandra Oh), entrambe dipendenti l'una dall'altra che tentano disperatamente di vivere la loro vita cercando di ignorarsi. Per Villanelle - l'assassina senza lavoro - Eve è morta. Per Eve - l'ex agente dell'MI5 nascosta sotto gli occhi di tutti - Villanelle non la troverà mai. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando una morte scioccante non le mette nuovamente in rotta di collisione.

Nella quarta stagione le protagoniste saranno alle prese con situazioni molto diverse, tra passione, vendetta e ossessione.

Laura Neal (Sex Education, Secret Diary of a Call Girl) sarà la showrunner dell'ultima stagione.