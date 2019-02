Killing Eve 2: il primo trailer svela la sorte di Villanelle

Killing Eve, dopo aver conquistato due Golden Globe nelle categorie Miglior Serie Drammatica e Miglior Attrice in una serie drammatica, ritornerà con la seconda stagione a partire dal 7 aprile su BBC America e online è apparso il trailer ufficiale delle puntate inedite.

Nel video si assiste a quanto accade dopo che Eve ha accoltellato Villanelle, la killer psicopatica interpretata da Jodie Comer, che si risveglia in una stanza di ospedale e poi riprende la fuga. L'assassina riprenderà però i contatti con l'agente segreto e il filmato svela l'arrivo di "doni" non graditi e altri pericoli in vista per la protagonista che ha fatto ottenere a Sandra Oh dei prestigiosi premi.

Ecco il trailer:

La regia dello show tratto dai romanzi scritti da Luke Jenning, disponibile da ottobre su TimVision, è stata nuovamente affidata a Damon Thomas. Il thriller psicologico Killing Eve racconta la storia di due donne che diventeranno ossessionate l'una dall'altra: Eve Polastri (Oh) è una semplice addetta alla sicurezza dell'MI5, brillante ma annoiata, costretta dietro una scrivania senza poter realizzare le sue ambizioni da vera spia. Villanelle (Jodie Comer) è una sociopatica e talentuosa serial killer, attaccata ai lussi che può permettersi grazie al suo lavoro violento.