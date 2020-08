Killers of the Flower Moon: svelato l'inizio delle riprese del film di Scorsese

Le riprese di Killers of the Flower Moon, film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, avranno inizio con un anno di ritardo rispetto al previsto.

Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese che riunirà sotto la sua regia Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, dovrà attendere più del previsto prima di riuscire a vedere la luce: le riprese della pellicola infatti dovrebbero iniziare a febbraio 2021.

In realtà, le registrazioni del film diretto dal cineasta italoamericano sarebbero dovute partire in primavera ma l'emergenza sanitaria che da febbraio è dilagata nel mondo ha portato ad un inevitabile rinvio. Probabilmente i tanti che non vedono l'ora di potersi godere il trio delle meraviglie si sarebbero aspettati uno slittamento di pochi mesi ma, stando a quanto riportato da IndieWire, non sarà così.

Le riprese di Killers of the Flower Moon quindi prenderanno il via il prossimo febbraio, con la troupe che si sposterebbe in loco tra novembre e dicembre. Quasi un anno di ritardo rispetto a quanto previsto in partenza e questo non farà altro che aumentare l'hype per il film originale Apple. Osage Nation avrebbe in programma ben sedici settimane di registrazioni in Oklahoma, stato americano che farà quindi da sfondo alla storia narrata dal film.

The Audition: Martin Scorsese (di spalle) con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro in un'immagine del cortometraggio

Si tratterà dell'adattamento dell'omonimo romanzo di David Grann. Conosceremo così la storia vera degli omicidi di alcuni membri della tribù Osage dell'Oklahoma all'inizio degli anni '20. Un attacco avvenuto in seguito alla scoperta che in quei territori si trovasse del petrolio. Le indagini partite subito dopo, portate avanti dalla neonata FBI, fecero emergere una sinistra cospirazione.

Killer of the Flower Moon segnerà così il ritorno della coppia DiCaprio-De Niro, a distanza di oltre vent'anni dall'ultimo lungometraggio che li ha visti insieme sul set, La stanza di Marvin (1996). Ricordiamo che il film doveva essere finanziato interamente da Paramount che però, quando il budget necessario per la realizzarlo ha superato i 200 milioni di dollari, ha raggiunto un accordo secondo cui Apple si occuperà della produzione, mentre la distribuzione avverrà in tutto il mondo attraverso Paramount.