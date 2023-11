Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone: 'Mi ha cambiato come essere umano'

In una nuova featurette pubblicata sui social da Apple Original Films, Lily Gladstone - star di Killers of the Flower Moon - ha affermato che lavorare sul film di Martin Scorsese "mi ha completamente cambiato come essere umano". "Era da quando ero adolescente, quando affittavo spazi seminterrati nelle gallerie d'arte semplicemente facendo cose con i miei amici per il gusto di farlo, che non mi sentivo così paritaria, aperta e amorevole per la collaborazione e l'artigianato", ha detto la Gladstone. "Il che è qualcosa di davvero notevole a questo livello, perché questa è la prima volta per me".

"Non riuscivo a staccare gli occhi da lei", ha recentemente detto Martin Scorsese a Variety riguardo alla Gladstone. "Il personaggio di Lily era tranquillo, parlava pochissimo, ma comandava lo schermo con la sua presenza, con ogni mossa, ogni gesto. Ci sono pochissimi attori in giro che sanno come tenere lo schermo in quel modo, ed era perfetto per il personaggio di Mollie".

Gladstone ha parlato spesso di quanto Killers of the Flower Moon significasse per lei, ed è qualcosa che ha espresso sul set molto tempo fa quando ha terminato le riprese. "Credo in ogni narratore qui, credo in ogni artigiano qui, credo in ogni cuore e anima pulsante qui", ha detto la Gladstone nel video dal set. "È stato davvero speciale. Grazie mille per aver portato tutto a questo. E lo ricorderò per sempre. E lo avremo tutti per sempre."

Martin Scorsese non ha incluso un intervallo nella sua epopea di 206 minuti, Killers of the Flower Moon, ma questo non ha impedito a una manciata di sale cinematografiche in tutto il mondo di inserirne uno, con intervalli che vanno dai 6 ai 15 minuti. Negli Stati Uniti, il Lyric, un cinema di Fort Collins, in Colorado, ha proiettato il film con un intervallo incorporato fino al 26 ottobre. Tuttavia, lo ha eliminato dopo aver avuto problemi con Paramount, il distributore del film, e Apple Original Films, il suo produttore. Le società hanno contattato le sale che hanno violato il loro contratto dividendo il film e ha detto loro di proiettare il film come previsto.

Per essere chiari, solo una piccola parte delle circa 10.000 sale che proiettano Killers of the Flower Moon ha incluso un intervallo, ma la cosa non è passata inosservata. Thelma Schoonmaker, montatrice del film e collaboratrice di lunga data di Scorsese, ha dichiarato a The Standard: "So che qualcuno lo sta proiettando con un intervallo, il che non è corretto. È una violazione, quindi devo scoprirlo".