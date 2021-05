Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone sono ritratti nella prima foto ufficiale di Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese.

Le riprese di Killers of the Flower Moon sono attualmente in corso e dal set del nuovo progetto di Martin Scorsese arriva la prima foto ufficiale che ritrae Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone.

Lo scatto mostra una scena ambientata a Grey Horse, Oklahoma, nel 1919, e mostra i due attori nei ruoli di Ernest Burkhart e Mollie Burkhart.

Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nella prima foto

In Killers of the Flower Moon il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha la parte di Burkhart, nipote di un influente allevatore, che inizia una relazione con Mollie, parte affidata a Lily Gladstone, una donna di etnia Osage che si innamora di lui. All'inizio della loro relazione, Mollie lo invita a cena, come si vede nella foto, e da quel momento stringono un legame molto forte.

Nel cast del film diretto da Martin Scorsese ci sono anche Jesse Plemons, Robert De Niro, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Killers of the Flower Moon è stato scritto da Martin Scorsese ed Eric Roth e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage.