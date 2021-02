Killers of the Flower Moon: Jesse Plemons affianca Leonardo DiCaprio e Robert De Niro

Dopo averlo diretto in The Irishman, Martin Scorsese ha affidato a Jesse Plemons il ruolo di protagonista in Killers of the Flower Moon, a fianco di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Sto pensando di finirla qui: Jesse Plemons durante una scena del film

Jesse Plemons, diretto in precedenza da Scorsese in The Irishman, si calerà nei panni del protagonista, ruolo pensato inizialmente per Leonardo DiCaprio che ha, invece, optato per un ruolo più di contorno.

Killers of the Flower Moon è basato sul libro di David Grann che racconta la storia vera di come i membri della Osage Nation, tribù di nativi americani, siano stati accusati di omicidio nell'Oklahoma degli anni '20. Plemons interpreterà Tom White, agente dell'FBI che guida l'indagine sugli omicidi. Il progetto diretto da Martin Scorsese, coinvolto anche come produttore esecutivo, è stato scritto da Eric Roth.

Nel cast del film troviamo anche Lily Gladstone nel ruolo di Mollie Burkhart, la moglie di Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), e nipote di un potente proprietario terriero locale (Robert De Niro).