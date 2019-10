Kill Bill vol. 1 e 2 su Prime Video di Amazon in streaming da oggi!

Kill Bill vol. 1 e 2 arrivano oggi su Prime Video di Amazon in streaming nel catalogo di ottobre insieme ad un altro film Quentin Tarantino, Pulp Fiction.

Kill Bill: Volume 1 è un film scritto e diretto da Quentin Tarantino, uscito nel 2003, e seguito, un anno dopo da Kill Bill: Volume 2. L'idea del film è nata sul set di Pulp Fiction a Tarantino e alla protagonista Uma Thurman prendendo spunto dalla storia del pilot di Fox Force Five che Mia spiega a Vincent.

Dopo Pulp Fiction Tarantino cominciò a mettere su carta quelle idee e a dargli forma con una sceneggiatura. A causa della gravidanza di Uma Thurman però, le riprese del film vennero posticipate.

Le riprese di Kill Bill si svolsero in Cina (negli Studios cinematografici di Pechino e in un tempio buddista), Hong Kong (nel leggendario studio Shaw Bros. dove sono stati girati molti dei film preferiti da Tarantino), Giappone (a Tokyo) e Stati Uniti (a Pasadena) dal giugno alla fine del 2002, ma il regista continuava a mettere mano alla sceneggiatura e ad aggiungere nuovi dettagli e scene allungando così i tempi di realizzazione.

Terminate finalmente le riprese, Quentin Tarantino divise il film in due parti ed è così che Kill Bill diviene ad un tempo il suo quarto e quinto film, e più precisamente: Kill Bill: Volume 1 e Kill Bill: Volume 2. Il primo più proteso verso l'Oriente, il secondo più ispirato agli spaghetti western di Sergio Leone.

Lucy Liu in una scena del volume 1di Kill Bill

In Kill Bill Volume 1 la Sposa è una ex-killer che faceva parte dei 'Deadly Viper Assassination Squad'. Aggredita e quasi uccisa il giorno delle nozze per ordine del suo padrino Bill, la Sposa finisce in coma ma si risveglia dopo cinque anni. Addestrata dai monaci Shaolin allo Zen e alle arti del Kung Fu, diventa una macchina di morte con una sola missione: uccidere Bill. La seconda parte del film di Quentin Tarantino vede ancora la Sposa in cerca di vendetta nei confronti dell'ex padrino Bill.

Uma Thurman, Daryl Hannah, Michael Madsen e David Carradine sono presenti in entrambe le pellicole. Completano il cast l'affascinante e letale Lucy Liu, Vivica A. Fox, Sonny Chiba, Chiaki Kuriyama, Julie Dreyfus, Jun Kunimura nel volume 1 e Daryl Hannah, Claire Smithies, Chia Hui Liu, Clark Middleton, Michael Parks, Laura Cayouette, Perla Haney-Jardine nel Volume 2. Le musiche, sempre molto importanti nei film del regista statunitense, sono di Ennio Morricone e Robert Rodríguez.

Kill Bill Vol. e Kill Bill Vol.2 sono tra le tante novità annunciate questo mese sul catalogo di Prime Video di Amazon, tra film e serie televisive.