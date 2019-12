Kill Bill 3, il poster fan art di BossLogic è epico

Kill Bill 3 ha un teaser poster, peccato che sia solo una fan art realizzata da BossLogic, dalla grafica molto efficace nella sua semplicità. Ovviamente i colori del poster riprendono quelli utilizzati per la grafica dei poster dei primi due film di Quentin Tarantino dedicati alla Sposa.

Pochi giorni fa Quentin Tarantino è tornato a parlare di Kill Bill vol. 3; già la scorsa estate il regista aveva lanciato una bomba dichiarando che lui e Uma Thurman ne avevano parlato di recente. Nei giorni scorsi, Tarantino ha confermato che il lavoro su Kill Bill 3 prosegue, e che lui e Uma Thurman ne hanno parlato nuovamente mentre si trovavano a cena in un ristorante giapponese. Tarantino ha ammesso che c'è un'idea da sviluppare, un'idea interessante su ciò che accade alla Sposa dopo che l'abbiamo lasciata con il finale del secondo film.

Uma Thurman nella scena del maxi-duello di Kill Bill: Volume 1

"La Sposa non merita un'avventura da due soldi" - ha sottolineato Tarantino e noi non potremmo essere più d'accordo. Non vi sono ancora certezze se Kill Bill 3 sarà l'ultimo film del regista, che attualmente è al lavoro su altri progetti, ma ci fa piacere pensare che un giorno, speriamo non troppo lontano, ritroveremo la Sposa più vendicativa della storia del cinema. Per il momento ci facciamo bastare il poster di BossLogic.