Kill Bar: ecco il pub ispirato ai film di Quentin Tarantino!

Dopo il bar a tema Will Ferrell e quello intitolato a Tim Burton, non poteva che nascere anche il primo bar ispirato all'amatissimo regista Quentin Tarantino! Il nome del locale? KillBar, definito letteralmente "una celebrazione di tutto ciò che riguarda Quentin Tarantino".

Il bar è ispirato originariamente a quello di Bastardi senza gloria - i fan più attenti troveranno subito tutti i riferimenti del caso - mentre ogni angolo ha il suo riferimento più o meno evidente a un altro personaggio della filmografia di Quentin Tarantino dal Jamie Foxx di Django Unchained a Michael Madsen e Uma Thurman in Pulp Fiction. Il menu del KillBar include altri omaggi al regista, come le Ali di pollo Hateful Eight, i Tacos Pussy Wagon, o il Milkshake 5$.

Sicuramente nel bar sarà integrato anche C'era una volta a Hollywood, il nuovissimo film di Quentin, che racconterà la storia dell'attore esordiente Rick Dalton e della sua controfigura Cliff Booth che, dopo aver raggiunto il successo grazie ad uno show televisivo molto seguito, tenteranno di passare al grande cinema. La carriera in ascesa di Dalton e Booth nella hippy Hollywood degli anni sessanta si intreccerà con gli eventi che portarono all'omicidio della famosa attrice Sharon Tate da parte dei seguaci di Charles Manson, creando così un interessante miscuglio di realtà e finzione che sembra promettere uno dei progetti più ambiziosi di Quentin.

