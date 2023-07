Kiki - consegne a domicilio di H. Miyazaki torna al cinema: ecco quando

Kiki - Consegne a domicilio, scritto e diretto da Hayao Miyazaki, è tratto dall'omonimo romanzo di Eiko Kadono: grazie alla rassegna "Un mondo di sogni animati", la pellicola tornerà al cinema dal 13 al 19 luglio. Kiki - Consegne a domicilio è stato il primo vero successo nazionale dello Studio Ghibli, ha un record di spettatori e incassi in Giappone nel 1989 e ha consentito allo Studio Ghibli di imporsi come marchio di qualità assoluta nell'ambito dell'animazione giapponese.

La piccola Kiki distesa su un prato in una scena del film d'animazione Kiki consegne a domicilio

Kiki è una giovane strega simpatica e un po' maldestra. Come impone la tradizione, compiuti i tredici anni deve lasciare casa e partire alla ricerca di una città in cui svolgere un anno di apprendistato, così da dimostrarsi capace di rendersi indipendente. In compagnia dell'inseparabile gatto nero parlante Jiji, a cavallo della scopa di sua madre corredata con la radiolina di suo padre, Kiki arriva nella grande città di Koriko, che bagnata dal mare e sovrastata da una splendida torre con l'orologio, rappresenta la città dei sogni di Kiki.

Ma la città ha in serbo molte sorprese per la piccola strega, prima fra tutte l'indifferente freddezza dei suoi cittadini. Armata del suo unico talento magico, quello di volare nel cielo, Kiki riesce faticosamente ad avviare un'attività di consegne a domicilio. La conquista dell'indipendenza economica ed emotiva si mostra subito come un duro percorso di crescita per Kiki, che dovrà affrontare molte sorprese e tante difficoltà, sia fuori che dentro di lei...

Kiki attaccata dagli uccelli in una scena del film d'animazione Kiki consegne a domicilio

Koriko è una città immaginaria ispirata a Stoccolma, è risaputo infatti l'amore di Miyazaki per le città europee. Per documentarsi sulle ambientazioni, il regista e la sua squadra si sono recati in Svezia per scattare fotografie e raccogliere materiale grafico di riferimento, arrivando a utilizzare più di 80 rullini di pellicola per riprendere Visby e Stoccolma. Per quanto riguarda l'ambientazione temporale, Miyazaki ha affermato di aver collocato la storia in una versione idealizzata degli anni Cinquanta, nella quale la seconda guerra mondiale però non ha mai avuto luogo.

Kiki in una scena del film d'animazione Kiki consegne a domicilio

E in occasione del ritorno in sala di Kiki - consegne a domicilio, su Spotify è arrivato il secondo episodio di "Un mondo di sogni animati - Il podcast", prodotto da Lucky Red. Dario Moccia, content creator, fondatore dello studio Peco e dell'agenzia Smile, e Gianmaria Tammaro, giornalista e critico, accompagnano gli ascoltatori alla scoperta dei classici dello Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki. La rassegna "Un mondo di sogni animati" continua per tutta l'estate: dal 27 luglio al 2 agosto con Il castello nel cielo, dal 10 al 16 agosto con Il mio vicino Totoro (35° anniversario), dal 24 al 30 agosto con Si alza il vento (10° anniversario).