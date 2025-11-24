Kevin Spacey smentisce le voci: "Non sono senzatetto, la stampa ha travisato tutto"

In un video pubblicato sul proprio account Instagram, Kevin Spacey ha chiarito le indiscrezioni secondo cui sarebbe una persona senza fissa dimora che vive negli hotel, in seguito alla sua intervista al Telegraph.

La star di American Beauty ha voluto rettificare le informazioni che sono circolate sulle sue presunte condizioni di vita, ritenendo che la stampa le abbia completamente travisate.

Kevin Spacey chiarisce di non essere un senzatetto

"Ciao a tutti, alla luce dei recenti articoli che affermano che io sia un senzatetto" ha spiegato l'attore tornato a recitare sul grande schermo "sento il bisogno di rispondere. Non alla stampa, ma alle migliaia di persone che negli ultimi giorni mi hanno contattato offrendomi un posto dove stare, o semplicemente chiedendomi se stessi bene. E a tutti voi, lasciate che vi dica per prima cosa che sono davvero commosso dalla vostra generosità, punto".

"Ma sento che sarebbe disonesto da parte mia permettervi di credere che io sia davvero senzatetto nel senso colloquiale del termine" ha proseguito "Nella mia conversazione con il Telegraph, da cui questo rumor ha avuto origine, ho detto che praticamente vivevo in hotel e Airbnb e andavo dove c'era lavoro, proprio come facevo quando ho iniziato in questo settore"

Kevin Spacey smentisce la versione del Telegraph

"Ho lavorato quasi ininterrottamente per tutto l'anno, e di questo ho davvero molto per cui essere grato. E ci sono molte persone, come sappiamo tutti, che vivono davvero per strada, o nelle loro auto, o in situazioni finanziarie terribili, e il mio cuore va a loro" ha chiarito la star di Seven.

"Ma è chiaro dall'articolo stesso che io non sono una di quelle persone, né stavo cercando di far credere di esserlo. Ed è per questo che è stato un peccato che The Telegraph abbia scelto di sminuire il lavoro del proprio giornalista tradendolo con un titolo volutamente fuorviante per ottenere clic. Ma ora vi lascio tornare alle vostre vite".

Negli ultimi anni, Kevin Spacey è tornato a recitare sul grande schermo ed è stato diretto anche da Franco Nero in L'uomo che disegnò Dio.