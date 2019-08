Kevin Spacey legge The Boxer a Roma: il video ufficiale della performance

Kevin Spacey, nella giornata del 2 agosto, è stato protagonista a sorpresa di una performance a Roma e online è stato condiviso il video ufficiale dell'interpretazione della poesia The Boxer.

Il filmato mostra l'attore, travolto da uno scandalo e da una causa per molestie sessuali, che è ritornato in scena per declamare i versi di Gabriele Tinti. L'interpretazione di Kevin Spacey, per molti fan e tante persone che hanno assistito all'evento, è particolarmente ricca di emozioni perché l'attore sembra quasi immedesimarsi nei versi dedicati al pugile ferito e stanco che affronta una situazione nuova per lui. L'attore sembra aver trovato subito il feeling giusto con l'opera in cui chiede anche "Chi mi può capire? Con chi posso parlare?".

Kevin Spacey declama: "Adesso sono stanco e sto diventando malinconico. Ed è per questo che mi avete scavato la fossa. L'avete aperta lassù, lontano per nascondermi per non avere problemi e non dover vedere. Stolti! Non potevate immaginare che sarei resuscitato in questo vestito di metallo e che sarei tornato a fissarvi con il mio volto scuro, senza labbra".

Lo scorso Natale Kevin Spacey era intervenuto dopo molti mesi di slenzio con un video in cui si proclamava innocente in versione Frank Underwood, il protagonista di House of Cards.