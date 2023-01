Kevin Spacey sarà rimpiazzato da Ray Stevenson in 1242 - Gateway to the West

Niente da fare per Kevin Spacey: il ruolo da protagonista nel dramma storico 1242 - Gateway to the West è andato a Ray Stevenson, pronto a rimpiazzare l'attore premio Oscar.

A maggio dello scorso anno era stato annunciato che Kevin Spacey sarebbe ufficialmente tornato con un ruolo preminente (il primo dalle accuse mosse contro di lui nel 2017) in 1242 - Gateway to the West, dramma storico diretto dal veterano ungherese Peter Soos.

A quanto pare non sarà più così: il portale Deadline riporta la notizia secondo cui Kevin Spacey sarebbe stato rimpiazzato da Ray Stevenson, che dunque andrà a vestire i panni del protagonista. La produzione ha deciso di rimuovere l'attore premio Oscar dal film a seguito di nuove accuse sessuali nei suoi confronti.

Ray Stevenson si unirà a un ricco cast che al momento comprende Eric Roberts, Michael Ironside, Neil Stuke, David Schofield, Jeremy Neumark-Jones e Genevieve Florence.

1242 - Gateway To The West racconta la storia del nipote di Gengis Khan, Batu Khan, eletto comandante in capo della parte occidentale dell'impero mongolo. Abile condottiero militare, Batu Khan vinse battaglie dalla Cina alla Persia e gli fu affidata la responsabilità dell'invasione dell'Europa, ma nel 1242 si confrontò con un uomo profondamente spirituale e un castello in Ungheria che interrompe la sua invasione dell'Europa e alla fine ne causò la caduta.