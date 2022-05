Kevin Spacey si prepara al ritorno con il dramma storico 1242 - Gateway To The West

1242 - Gateway To The West sarà il primo ruolo importante per Kevin Spacey da quando le accuse di aggressione sessuale sono state mosse contro di lui nel 2017.

Kevin Spacey si prepara al ritorno in scena con il dramma storico 1242 - Gateway To The West, che lo vedrà parte di un ricco cast che comprende anche Eric Roberys, Christopher Lambert e Terence Stamp oltre agli esordienti Jeremy Neumark-Jones e Genevieve Florence.

Le riprese di 1242 - Gateway To The West prenderanno il via a ottobre in Ungheria e Mongolia. Come svela The Indipendent, il film sarà diretto dal veterano ungherese Peter Soos, che userà una sceneggiatura scritta da Aron Horvath e Joan Lane.

Il film racconta la storia del nipote di Gengis Khan, Batu Khan, eletto comandante in capo della parte occidentale dell'impero mongolo. Abile condottiero militare, Batu Khan vinse battaglie dalla Cina alla Persia e gli fu affidata la responsabilità dell'invasione dell'Europa, ma nel 1242 si confrontò con un uomo profondamente spirituale e un castello in Ungheria che interrompe la sua invasione dell'Europa e alla fine ne causò la caduta.

Dopo che le accuse di molestie sessuali da parte dell'attore Anthony Rapp sono state mosse contro di lui nel 2017, Kevin Spacey è apparso in Peter Five Eight e nel film low budget italiano L'uomo che disegnò Dio, ma 1242 rappresenterà il primo ruolo in una grande produzione per Spacey e il suo ritorno a Hollywood.