Kevin Spacey: morto il massaggiatore che lo aveva denunciato per molestie sessuali

Il massaggiatore che aveva denunciato Kevin Spacey per molestie sessuali è morto: la causa era in discussione in tribunale.

Kevin Spacey: è morto il massaggiatore che aveva accusato l'attore di molestie sessuali. La causa intentata dall'uomo, le cui generalità sono rimaste anonime, era in corso in tribunale.

Gli avvocati di Kevin Spacey hanno notificato alla corte federale che il team di legali del suo accusatore hanno comunicato il decesso di quest'ultimo. La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter e Variety. L'uomo, di cui non si conoscono le generalità, aveva accusato Spacey di molestie sessuali, durante una seduta di massaggio privata nel 2016 in un residence a Malibu, in California.

Due anni dopo, nel 2018, l'uomo aveva denunciato Kevin Spacey raccontando che l'attore gli aveva afferrato la mano mentre egli gli stava massaggiando la gamba e l'aveva messa sui suoi genitali. Nonostante il massaggiatore si fosse sottratto alle richieste di Spacey, l'attore aveva insistito a forzargli la mano con l'intenzione di obbligare l'uomo a masturbarlo. A quel punto il massaggiatore aveva deciso di andarsene, ma veniva inseguito da Spacey, che dopo avergli afferrato i genitali, cercava di costringerlo ad un rapporto orale, senza successo.

Jennifer Keller, una degli avvocati che rappresentano Kevin Spacey ha detto che non le sono state comunicate le circostanze del decesso dell'accusatore del suo cliente e ha evitato ulteriori commenti sulla vicenda.

Kevin Spacey è stato accusato di molestie sessuali da diversi uomini, tra cui gli attori Anthony Rapp e Harry Dreyfuss, figlio di Richard Dreyfuss. Diverse accuse inoltre, gli sono state mosse da alcune persone che hanno collaborato con lui sul set di House of Cards, ed è anche per questo motivo che è stato licenziato dalla serie Netflix.

Una delle accuse rivolte a Kevin Spacey è stata recentemente archiviata: il giovane accusatore, un ragazzo di 18 anni, sosteneva che nel 2016 l'attore gli avesse afferrato i genitali mentre si trovavano in un bar a Nantucket nel quale egli lavorava. Il ragazzo però si era appellato al quinto emendamento, rifiutandosi di rispondere durante in interrogatorio volto al riscontro di prove sulla sua accusa.

Dopo un lungo periodo di silenzio Kevin Spacey è tornato a farsi sentire lo scorso Natale con un video messaggio, mentre questa estate ha fatto un'apparizione a Roma per una performance durante la quale ha recitato una poesia.