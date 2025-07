Kevin Spacey chiede la pubblicazione dei fascicoli su Epstein: "La verità deve venire fuori"

Kevin Spacey ha chiesto che vengano pubblicati i fascicoli su Jeffrey Epstein, più di un anno dopo la comparsa del suo nome insieme a quello di altre star di Hollywood come Leonardo DiCaprio e Cameron Diaz.

Nonostante nessuna delle celebrità citate nei documenti sia stata accusata di aver avuto un ruolo nella rete di traffico sessuale gestita da Epstein, le speculazioni sui social sono andate avanti, in particolare nei confronti di Spacey.

La richiesta di Kevin Spacey sui documenti su Jeffrey Epstein

"Rendete pubblici i fascicoli su Epstein" ha scritto Spacey su X "Tutti quanti. Per quelli di noi che non hanno nulla da temere, la verità non può arrivare abbastanza presto. Mi dispiace farla sembrare una questione personale, ma i media l'hanno già trasformata in questo".

Kevin Spacey in una scena di 21

Il nome di Kevin Spacey era comparso in una lunga lista di conoscenti e frequentatori di Epstein, resa pubblica il 4 gennaio 2024, tramite documenti giudiziari non secretati e legati ad una causa di diffamazione del 2015.

Le proteste per i fascicoli su Jeffrey Epstein che non esisterebbero

Pochi giorni fa è nata parecchia indignazione quando l'FBI e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno annunciato che i cosiddetti 'fascicoli Epstein', in realtà non esistono.

Una notizia che ha generato parecchia confusione e diversi dubbi, visto che Pam Bondi, ex procuratrice generale nell'amministrazione Trump, aveva dichiarato a febbraio di aver ricevuto i fascicoli dall'FBI, affermando che gli americani hanno il diritto di essere messi a conoscenza di come sono andate le cose.

Primo piano di Kevin Spacey in Seven

Tuttavia, ora i documenti pare che non esistano più, e la notizia non ha fatto altro che aumentare le speculazioni e l'interesse mediatico intorno ad una vicenda complessa e intricata.