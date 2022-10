Andor, Kevin Smith recensisce lo show: "Questa è la prima serie che mi sembra espanda l'universo di Star Wars"

Kevin Smith ha recensito Andor, dichiarando di aver trovato una serie che aiuta per la prima volta ad espandere l'universo di Star Wars in modo significativo.

La serie, incentrata su Cassian Andor (Diego Luna), è stata presentata in anteprima il mese scorso su Disney+ si svolge poco prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story.

La serie, prequel del film spin-off Rogue One, e infatti ambientata cinque anni prima delle vicende del film, è uno show creato da Tony Gilroy e prodotto da Lucasfilm. È distribuita sulla piattaforma streaming Disney+ dal 21 settembre 2022. Tra i produttori esecutivi troviamo la star Diego Luna e lo stesso Tony Gilroy.

Andor: Diego Luna in un'immagine della serie

In un episodio di Fatman Beyond, come riporta anche Comicbook, Kevin Smith ha dichiarato che, nonostante non fosse entusiasto della premessa, i primi episodi di Andor lo hanno catturato immediatamente. "Numero uno, mi fido di quest'uomo, può fare qualsiasi cosa perché Michael Clayton è uno dei più grandi film mai realizzati", ha affermato Smith. "Detto questo, questa serie è fantastica. Era una serie per cui non avevo alcun interesse. Ma questa è la prima serie che mi sembra davvero che espanda l'universo di Star Wars. Non avevo idea che mi sarebbe piaciuta così tanto".

Andor segue le vicende di Cassian Andor (Diego Luna) prima di quanto visto in Rogue One: A Star Wars Story. Protagonisti insieme a Luna e Fiona Shaw nella nuova serie sono Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O'Reilly e Robert Emms.

La serie, come è già stato confermato, avrà due stagioni e si interromperà poco prima dell'inizio di Rogue One.