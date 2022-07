Kevin Hart sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: "Voglio bene a entrambi"

Lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar continua a fare notizia e di recente Kevin Hart, che ha parlato del famigerato momento nel suo ultimo spettacolo di stand-up, si è aperto rivelando ciò che pensa a proposito di quello che è successo.

Durante una recente intervista di ET, relativa alla premiere del suo nuovo film intitolato DC League of Super-Pets, Hart è stato interrogato a proposito dello schiaffo e dopo aver spiegato il suo punto di vista ha ammesso che vuole bene ad entrambe le star coinvolte.

"Will si scusato molto, è contrito. Ora sta infinitamente meglio rispetto a come stava subito dopo l'incidente", ha spiegato il comico. "Will è una persona, è un essere umano e come tutti gli esseri umani a volte commette degli errori. Non si tratta di parlare del passato, si tratta di riconoscere il presente e fare del proprio meglio per andare avanti."

"Posso solo sperare che trovino un modo per trovare conforto e per superare tutto questo. Mi piace vedere le persone quando danno il meglio di sé. Voglio bene a entrambi. Non puoi giudicare una persona per una singola azione. Alla fine la vita va avanti e le persone crescono. Quindi diamogli l'opportunità di farlo", ha concluso Kevin Hart.