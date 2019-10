Kevin Hart rompe il silenzio dopo l'incidente: "Vedo le cose diversamente"

Kevin Hart rompe il silenzio e parla del suo grave incidente e di come questo avvenimento abbia cambiato la sua visione della vita, dopo aver avuto un brutto trauma e serie lesioni alla schiena che hanno richiesto un intervento chirurgico.

Kevin Hart ha pubblicato un video molto sentito su Instagram, dopo oltre un mese dall'incidente avvenuto il primo settembre scorso, in cui racconta la sua esperienza e la sua guarigione: "Quando Dio parla, devi ascoltare. Lo giuro, la vita è divertente. Perché alcune delle cose più folli che ti accadono finiscono per essere la cosa di cui hai più bisogno. E in questo caso, onestamente, mi sento come se Dio mi avesse praticamente detto di sedermi"

La mattina del primo settembre l'auto in cui viaggiava Kevin Hart è finita fuori strada ed è caduta giù da uno strapiombo. L'attore era insieme ad una donna e ad un altro uomo che era alla guida. Tutti e tre erano rimasti intrappolati, ma Kevin Hart dopo un po' era riuscito ad uscire e a chiamare aiuto. Dopo 10 giorni in ospedale e un'operazione molto delicata alla colonna vertebrale, l'attore è ora in riabilitazione: "Dopo il mio incidente, vedo le cose diversamente, vedo la vita da una prospettiva completamente nuova. Sono grato per la mia famiglia, i miei amici. Sono grato per le persone che semplicemente sono con me e sono state con me. Perché mi avete aiutato, i miei fan. Sono grato per tutto il vostro amore e supporto"