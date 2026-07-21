Kevin Feige sul reboot cancellato di Blade: "Mi sento un fallito per non averlo fatto con Mahershala Ali"

Kevin Feige ha parlato apertamente del travagliato reboot di Blade, mai entrato in produzione con Mahershala Ali. Il presidente dei Marvel Studios ha definito il progetto uno dei suoi più grandi rimpianti, spiegando perché lo studio abbia preferito fermarsi piuttosto che realizzare un film non all'altezza.

Tra i progetti più tormentati della recente storia dei Marvel Studios, il reboot di Blade occupa senza dubbio un posto speciale. Annunciato nel 2019 con Mahershala Ali nel ruolo del celebre cacciatore di vampiri, il film non è mai riuscito a entrare davvero in produzione, fino alla definitiva rimozione dal calendario delle uscite. A tornare sull'argomento è stato direttamente Kevin Feige, che durante il podcast Happy Sad Confused ha parlato senza mezzi termini della vicenda, definendola uno dei maggiori rimpianti della sua carriera.

"Mi sento un enorme fallito"

Il presidente dei Marvel Studios non ha nascosto la delusione per il mancato decollo del progetto. "Mi sento un enorme perdente, ho fallito, non sono riuscito a realizzare il film con Mahershala." Kevin Feige ha però ricordato come, nello stesso periodo, sia stato comunque emozionante rivedere Wesley Snipes nei panni di Blade nel cameo di Deadpool & Wolverine, uscito nel 2024.

Mahershala Ali in una scena

Il nuovo Blade venne annunciato ufficialmente durante il San Diego Comic-Con del 2019, quando Mahershala Ali salì sul palco indossando il celebre cappellino con il logo del personaggio. Da quel momento, però, la produzione è entrata in un lungo e complicato sviluppo.

Il primo regista scelto fu Bassam Tariq, che lasciò il progetto nel settembre 2022, appena due mesi prima dell'inizio previsto delle riprese. Al suo posto arrivò Yann Demange, che abbandonò però il film nel giugno 2024. Anche la sceneggiatura subì continue riscritture. Nel corso degli anni si alternarono diversi autori, tra cui Stacy Osei-Kuffour, già sceneggiatrice di Watchmen, e Michael Starrbury.

Secondo quanto riportato da Variety, il copione sarebbe stato riscritto almeno cinque volte. In una delle versioni prese in considerazione, il film avrebbe addirittura assunto una struttura fortemente incentrata sui personaggi femminili e su temi di crescita personale.

Alla fine, nell'autunno del 2024, Marvel decise di eliminare ufficialmente Blade dal proprio calendario delle uscite.

Mahershala Ali non ha mai perso entusiasmo

Nonostante i continui rinvii, Ali ha sempre ribadito di voler interpretare il personaggio. Durante la promozione di Jurassic World Rebirth, l'attore aveva lanciato un messaggio piuttosto chiaro allo studio. "Io sono pronto. Fate sapere loro che sono pronto."

Parole che confermavano come il problema non fosse mai stato il coinvolgimento dell'attore, quanto piuttosto la difficoltà di trovare una direzione creativa convincente.

Feige ha spiegato che il blocco del progetto è arrivato proprio nel periodo in cui Marvel stava ripensando profondamente il proprio metodo di sviluppo, dopo gli anni caratterizzati dalla forte espansione su Disney+.

Il dirigente aveva già ammesso nel 2025 che lo studio aveva prodotto troppo materiale, arrivando per la prima volta a privilegiare la quantità rispetto alla qualità.

Ripensando a Blade, Feige ha spiegato che il film non poteva limitarsi a riproporre una formula già vista. "Non volevamo semplicemente mettergli addosso un costume di pelle e farlo andare in giro a uccidere vampiri. Doveva essere qualcosa di unico." È proprio durante quella fase di revisione interna che il progetto si è fermato definitivamente. "Era il periodo in cui avevamo deciso di accettare soltanto progetti davvero straordinari. E Blade, in quel momento, non lo era. Spesso riusciamo a partire da una buona sceneggiatura e trasformarla in un grande film durante la produzione. Con Blade non avevamo quella sicurezza e non volevamo fare questo né a Mahershala né a noi stessi."

Le dichiarazioni di Feige confermano quindi che il film non è stato accantonato per mancanza di interesse verso il personaggio o verso il suo interprete, ma perché Marvel ha preferito fermarsi piuttosto che portare sullo schermo un progetto che riteneva ancora lontano dagli standard qualitativi dello studio.