Kevin Costner racconta il più grande rimpianto della sua carriera

Una delle figure più iconiche del cinema western, ha un rammarico: Kevin Costner ha rivelato che la decisione di rilasciare Wyatt Earp troppo vicino a Tombstone, un altro film western uscito nello stesso periodo, ha danneggiato entrambe le pellicole. Ecco il perché.

Kevin Costner e il Rammarico per "Wyatt Earp"

In una recente intervista, Costner si è confessato rammaricato per questa scelta e prova ancora un misto di nostalgia e rimorso per uno dei momenti meno felici della sua carriera: il fallimento del film Wyatt Earp nel 1994.

"Adoro Wyatt Earp, ma siamo entrati in una sorta di gara con Tombstone. Un buon amico mi aveva suggerito di posticipare l'uscita, ma non l'ho ascoltato", ha confessato l'attore. Nonostante il flop al botteghino, Costner non ha mai perso il suo amore per il genere western, continuando a realizzare film apprezzati come Open Range - Terra di confine e la popolare serie TV Yellowstone.

Uno sguardo verso l'orizzonte... e il futuro

Ora, Costner guarda al futuro con un nuovo progetto ambizioso: Horizon: An American Saga - Chapter 1[. Questo epico viaggio cinematografico, che prevede il rilascio di quattro film, vede l'attore non solo come protagonista ma anche come co-sceneggiatore e regista.

Costner ha investito personalmente una notevole quantità di denaro e impegno in questo progetto, sperando di riscuotere il successo che "Wyatt Earp" non è riuscito a ottenere. Il primo capitolo della saga, "Horizon: An American Saga - Capitolo Uno", è atteso nei cinema il 28 giugno e ha già suscitato reazioni contrastanti al Festival di Cannes. Nonostante le sfide, Costner rimane ottimista e determinato, desideroso di dimostrare che il suo legame con il cinema western è ancora forte e capace di affascinare il pubblico contemporaneo.