Kevin Costner rivela: "ho lavorato sotto morfina durante le riprese"

Kevin Costner, una leggenda di Hollywood con oltre 40 anni di carriera alle spalle, ha recentemente rivelato una toccante storia dietro le quinte di uno dei suoi film più celebri, "Il diritto di contare". Nonostante la sua impeccabile etica professionale e i numerosi premi Oscar, pochi sanno che Costner ha affrontato una sfida personale intensa durante le riprese del film del 2016.

Kevin Costner e il dolore durante le riprese

Nel film, che racconta la storia vera di tre donne afroamericane negli anni '60, Kevin Costner interpreta Al Harrison, un pezzo grosso della NASA. Tuttavia, dietro le quinte, l'attore stava combattendo una battaglia contro dolorosi calcoli renali. "Non ho mai lavorato da ubriaco o da drogato su un set, ma ero sotto morfina le ultime due settimane di riprese," ha confessato Costner in una recente intervista con _PEOPLE.

Locandina di Hidden Figures

Durante le riprese di Il diritto di contare, Costner ha avuto calcoli renali che lo costringevano a lavorare con una flebo di morfina nel braccio per dieci giorni. Nonostante il dolore lancinante, l'attore non ha mai perso un giorno di lavoro. "Stavo seduto nella mia roulotte con una flebo di morfina nel braccio," ha ricordato, sottolineando la difficoltà di nascondere i lividi delle flebo durante le riprese.

Nonostante le difficoltà, Kevin Costner ha mantenuto la sua professionalità e ha completato le riprese senza che il pubblico ne fosse consapevole. Ricorda quei momenti dolorosi, ma anche i momenti di magia sul set. Collaborare con Octavia Spencer, sua co-star in "Black or White", e con il regista Theodore Melfi è stato particolarmente gratificante per lui. "È stato magico," ha affermato Costner, lodando l'ambiente di lavoro creato da Melfi.

Kevin Costner ammette: "In passato ho fatto uso di cocaina"

Costner, che ha recentemente diretto l'epico western "Horizon: An American Saga", guarda indietro a quei giorni con un misto di nostalgia e sollievo. Nonostante la sofferenza fisica, il suo impegno e la sua passione per il cinema non sono mai venuti meno. "Volevo piangere, ma c'erano tutti che mi guardavano, quindi non l'ho fatto," ha detto, rivelando il peso della responsabilità che sentiva.