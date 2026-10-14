Keri Russell svela i retroscena di The Americans: «Facevamo sesso continuamente sul set»

L'attrice ha raccontato a Chelsea Handler come la relazione con Matthew Rhys sia sbocciata durante le riprese della serie FX, tra travestimenti da spie, parrucche improbabili e incontri clandestini nei camerini.

Parrucche, collane di perle e travestimenti da agenti segreti: sul set di The Americans la finzione televisiva si intrecciava con una storia d'amore decisamente reale. Keri Russell ha ripercorso gli inizi della relazione con Matthew Rhys durante un'intervista al podcast Dear Chelsea, condotto da Chelsea Handler, raccontando con ironia quanto fosse intensa la loro attrazione mentre giravano il drama di spionaggio ambientato durante la Guerra fredda.

"Facevamo sesso continuamente", il racconto di Keri Russell

I due attori si sono conosciuti lavorando alla serie FX, trasmessa per sei stagioni dal 2013 al 2018. Russell interpretava Elizabeth Jennings, agente del KGB sotto copertura negli Stati Uniti, mentre Rhys era suo marito Philip: insieme conducevano un'agenzia di viaggi a Washington, nascondendo la propria identità e le missioni segrete. Fu proprio in quell'ambiente fatto di identità fittizie e travestimenti che prese forma il loro rapporto.

The Americans: Keri Russell con Matthew in una scena

Durante la conversazione con Chelsea Handler, Keri Russell ha ricordato senza troppi filtri il periodo in cui lei e Rhys si stavano innamorando. Le lunghe giornate di lavoro lasciavano spazio a notti insonni e incontri clandestini, spesso mentre erano ancora immersi nell'estetica dei rispettivi personaggi. "Ci stavamo innamorando, restavamo svegli tutta la notte e facevamo sesso continuamente, anche travestiti. Io indossavo parrucche assurde e collane di perle", ha raccontato l'attrice.

Il contesto rendeva tutto ancora più surreale. Russell ha scherzato sull'idea di ritrovarsi con addosso accessori eleganti e acconciature elaborate mentre cercava momenti di intimità con il collega: "Quando mai ti capita di indossare perle e fare sesso nei camerini, praticamente ovunque? Era una follia. Divertente, clandestino, sexy. Bellissimo".

Il racconto restituisce il clima di complicità che accompagnò l'inizio della loro relazione, con un dettaglio curioso: i travestimenti utilizzati per interpretare due spie impegnate a celare la propria identità finivano per diventare parte dei ricordi personali della coppia.

Dalla finzione di The Americans alla famiglia

La relazione tra Russell e Rhys è proseguita anche dopo la conclusione di The Americans. Nel 2016 i due hanno avuto un figlio, Sam. L'attrice è inoltre madre di River e Willa Lou, nati dal precedente matrimonio con Shane Deary.

Nel corso degli anni, la coppia ha mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata, pur condividendo occasionalmente aneddoti sulla relazione. L'intervista a Dear Chelsea offre uno scorcio particolarmente spontaneo sugli inizi, raccontati attraverso la combinazione di attrazione, ironia e segretezza che caratterizzava le loro giornate sul set.

The Americans: Matthew Rhys con Keri in una scena

Russell, oggi protagonista di The Diplomat, ha parlato anche di un episodio più recente legato alla carriera del compagno. Agli Emmy del 2026, Rhys ha ricevuto riconoscimenti per le sue interpretazioni in Widow's Bay e The Beast in Me. Prima della cerimonia, l'attrice gli aveva detto di non sentirsi obbligato a citarla nei discorsi di ringraziamento. "Toglimi dalla lista delle cose a cui pensare. Non devi ringraziarmi: so che mi ami", gli aveva spiegato, consapevole della tensione che accompagnava la preparazione dei discorsi.

Un episodio che racconta un lato più quotidiano della loro relazione, lontano dai travestimenti e dalle avventure clandestine di The Americans. La serie rimane il luogo in cui tutto è cominciato: una storia di spionaggio in cui due agenti fingevano di essere marito e moglie, mentre nella vita reale i loro interpreti stavano costruendo un legame destinato a durare ben oltre l'ultima scena.