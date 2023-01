Kenneth Branagh sbarca a Venezia, l'attore e Ricardo Scamarcio sul set di A Haunting in Venice (FOTO)

Sono in corso a Venezia le riprese del nuovo film su Poirot di Kenneth Branagh, A Haunting in Venice; nel cast anche Riccardo Scamarcio, Jamie Dornan e Tina Fey.

Kenneth Branagh è sbarcato in Laguna per le riprese di A Haunting in Venice. terzo lungometraggio tratto dall'opera di Agatha Christie e dedicato all'investigatore belga Hercule Poirot dopo Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo. Su Twitter proliferano le foto di Branagh intento nelle riprese per le calli e sui ponti di Venezia insieme al ricco cast che comprende anche Riccardo Scamarcio, Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Kyle Allen, Camille Cottin, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird e Kelly Reilly.

A Haunting in Venice è un thriller soprannaturale ispirato al romanzo di Agatha Christie Poirot e la strage degli innocenti. La storia è ambientata nella Venezia del secondo dopoguerra alla vigilia di Ognissanti. Poirot, ora in pensione in esilio autoimposto, partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo infestato quando uno degli ospiti viene assassinato, e l'ex detective deve ancora una volta scoprire chi è stato. L'uscita nelle sale americane è, al momento, prevista per il 15 settembre 2023.

"Questo è uno sviluppo fantastico del personaggio di Hercule Poirot, così come del franchise di Agatha Christie", ha detto Branagh del nuovo film a Variety "Basato su una complessa e poco conosciuta storia del mistero ambientata ad Halloween in una città pittoresca e incantevole, è un'opportunità straordinaria per noi, stiamo assaporando l'opportunità di offrire qualcosa di veramente agghiacciante per il nostro fedele pubblico cinematografico."