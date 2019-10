Keira Knightley rischiò crollo nervoso: "Dissi ai paparazzi che avrei ucciso qualcuno"

Keira Knightley ha rievocato il crollo nervoso e gli scontri con i paparazzi ai tempi della massima popolarità dovuta a film come i Pirati dei Caraibi e altre hit e lo stress e la forte pressione mediatica dalla quale scelse saggiamente di sottrarsi

In un'intervista concessa a The Telegraph, Keira Knightley ha raccontato che a 22 anni dopo il successo de I Pirati dei Caraibi, Love, Actually, King Arthur ed Espiazione, si ritrovò a subire una forte esposizione mediatica e soprattutto l'invadenza dei paparazzi, che secondo l'attrice, ai tempi cercavano di ottenere lo scatto più sgradevole possibile delle star.

"A quei tempi il valore delle foto di qualsiasi giovane donna famosa saliva considerevolmente se erano scatti di natura fortemente negativa." ha spiegato Keira Knightley. In altre parole, parlando del circo mediatico che ruotava attorno a star come Amy Winehouse e Britney Spears, per i quali i titoli dei tabloid si sprecavano, l'attrice ha detto: "Se non stavi già avendo un crollo nervoso, loro cercavano di spingerti a fare delle cose per le quali il valore delle tue foto potesse mantenersi alto."

E' Keira Knightley, protagonista di Atonement, la prima diva a stregare Venezia 64.

"Mi ricordo che qualcuno cercò di far uscire Scarlett Johansson fuori strada a Los Angeles e cercarono di fare le stesso con me, a Kentish Town." - racconta Keira - "Io gli dissi che avrei ucciso qualcuno e loro mi risposero che se lo avessi fatto sul serio loro avrebbero fatto più soldi. Non so come vadano le cose adesso, ma decisi di sottrarmi a questo meccanismo. Altrimenti non sarebbe finita bene."

Dopo essersi presa due anni sabbatici, Keira Knightley tornò a recitare con la consapevolezza di "non voler fare più film a grosso budget, perché non riuscivo a gestire la fama che ne derivava" L'attrice mantenne quindi la promessa fatta a sé stessa accettando ruoli in film come Non lasciarmi, A Dangerous Method e tornando a riprendere il ruolo di Elizabeth Swann in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar del 2017.

Recentemente Keira Knightley ha recitato in Official Secrets, la vera storia di Katharine Gun, un'informatrice britannica che nel 2003 passò alla stampa i dettagli su una rete di spionaggio illegale ordita dagli USA e dalla Gran Bretagna allo scopo di legittimare l'invasione in Iraq.